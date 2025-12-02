Hội CĐV cuồng nhiệt Thái Lan tẩy chay SEA Games 33

Hội CĐV cuồng nhiệt (Ultras Thailand) tuyên bố sẽ không vào sân cổ vũ chủ nhà SEA Games, vì bị đối xử bất công.

SEA Games 33 chỉ còn một ngày trước khi khởi tranh môn bóng đá nam và futsal. Tuy nhiên, nhóm Ultras Thailand đưa ra quyết định bất ngờ. Nhóm cho biết lý do chính nằm ở quy định yêu cầu khán giả đăng ký thông tin cá nhân trước khi vào sân, dù các trận đấu mở cửa miễn phí.

CĐV Thái Lan trước trận Thái Lan gặp Philippines ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, ngày 30/12/2024. Ảnh: AFP

Ultras cho rằng điều này xâm phạm quyền tự do cơ bản của người xem thể thao và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân. Quy định này không áp dụng cho khu VIP, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhóm khán giả.

Ultras cũng phản đối cách bố trí khu vực cổ động bóng đá. Theo quy định mới, họ không được đứng ngay sau cầu môn. Trong khi, CĐV đội khách lại được phép ngồi ở khu vực này. Ultras cho rằng cách sắp xếp như vậy mang lại lợi thế tinh thần cho đối thủ và làm giảm áp lực mà họ có thể tạo ra cho đối phương.

"Chúng tôi luôn sát cánh với đội tuyển, nhưng không thể chấp nhận cách ban tổ chức quản lý sự kiện lần này", nhóm viết trong thông báo trên mạng xã hội.

Ultras vẫn sẽ di chuyển theo đội tuyển đến mọi trận đấu, nhưng chỉ đứng bên ngoài sân cho đến khi các chính sách được điều chỉnh.

SEA Games 33 diễn ra tại Bangkok chính thức từ ngày 9/12 đến 20/12. Tuần trước, ban tổ chức thông báo thay đổi địa điểm thi đấu của 11 môn, bao gồm bóng đá nam, do lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam khiến hơn 170 người thiệt mạng. Cùng thời điểm, Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu vì lo ngại an ninh trong bối cảnh căng thẳng biên giới.

Sự vắng mặt của Ultras Thailand trên khán đài được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu không khí tại các trận của đội chủ nhà. Nhóm được xem là lực lượng cổ vũ có tổ chức nhất của bóng đá Thái Lan, thường tạo ra không khí sôi động trên các khán đài quốc tế.

U22 Thái Lan sẽ chơi trận ra quân bóng đá nam gặp Timor Leste lúc 19h ngày 3/12.

Hoàng An (theo CNA, CNN)