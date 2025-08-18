Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: AI tham gia 'lực lượng giảng dạy'

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đặt mục tiêu 100% môn học có trợ lý giảng dạy AI và sinh viên được AI giúp cá nhân hóa lộ trình đào tạo.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 16/8, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT, cho biết Học viện đặt mục tiêu là trường trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, tập trung vào công nghệ chiến lược, là hình mẫu về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, xếp trong top 100 châu Á, quy mô 45.000 sinh viên chính quy.

Về đào tạo, một trong những định hướng ông Bắc nêu ra là coi AI là lực lượng giảng dạy quan trọng. "100% môn học có học liệu số và có trợ lý giảng dạy bằng AI. Mỗi sinh viên sẽ có bản đồ năng lực cá nhân và lộ trình đào tạo cá nhân hóa bằng AI", ông Bắc nói, cho biết việc này có thể rút ngắn thời gian lên tới hàng năm cho Chứng chỉ hóa kỹ năng quốc tế.

Một dự án AI do PTIT phát triển, tại Ngày hội Sáng tạo và Đổi mới, tháng 4/2025. Ảnh: Lưu Quý

Ngoài ra, Học viện sẽ thí điểm mô hình đào tạo kết hợp giữa 30% môi trường số, 35-40% truyền thống và 30% tại doanh nghiệp. "Sinh viên sẽ được đào tạo qua các dự án, được trả lương từ năm thứ nhất, hình thành nhân tài cho PTIT với số lượng 2.000 sinh viên", Giám đốc PTIT nói.

Học viện dự kiến thu hút 10-20 chuyên gia quốc tế đầu ngành, mời các lãnh đạo và chuyên gia từ doanh nghiệp làm giảng viên, phát triển đội ngũ "giảng viên doanh nhân - giảng viên khởi nghiệp", tức vừa làm tại trường, vừa làm tại doanh nghiệp.

Mục tiêu tạo startup kỳ lân

Bên cạnh AI, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng thay đổi cách vận hành bằng mô hình "ba nhà": Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp, trong đó kết hợp tri thức của nhà trường, sự kiến tạo của nhà nước, và tinh thần, nguồn lực của doanh nghiệp.

Trước đây, doanh nghiệp thường chỉ nhận sinh viên thực tập hoặc tham gia các dự án chuyển giao, còn với mô hình mới, họ sẽ "gửi đề bài" và đầu tư trực tiếp vào trường đại học. Theo ông Bắc, đây là mô hình "spin-in" mà trường sẽ tiến hành thí điểm, song song với mô hình "spin-off" - mang kết quả nghiên cứu trong trường ra thành lập doanh nghiệp mới để thương mại hóa sản phẩm. Ngoài ra, trường cũng thu hút, tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn đầu tư và "gửi trứng" tại trường.

PTIT đang triển khai một số dự án trong các lĩnh vực như AI dạy tiếng Việt, AI gia sư cho học sinh phổ thông, trợ giảng lập trình.... Ngoài ra, Học viện đang phát triển một số sản phẩm như radar định danh phát hiện drone, robot cộng tác, chip IoT 22 nm phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Một bảng mạch do đội ngũ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia thiết kế, trưng bày tại Ngày Sáng tạo và đổi mới, Hà Nội tháng 4/2025. Ảnh: Lưu Quý

Theo ông Bắc, trường sẽ thiết lập mô hình đặc khu đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ thông minh. "Ở đó, mọi ý tưởng sẽ được đánh giá, phân tích kết nối bằng AI để ra quyết định đầu tư, hỗ trợ nguồn lực như vốn, công nghệ, thủ tục, mentor, kinh nghiệm", ông nói.

"Mục tiêu đến năm 2027 có 30 startup, hướng đến có unicorn (kỳ lân) - startup định giá tỷ USD xuất hiện năm 2030-2035", ông nói. Ngoài ra, trường dự kiến hình thành 2-3 nhóm nghiên cứu mạnh tiệm cận thế giới trong lĩnh vực như AI, robot.

Trong báo cáo tại Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, trí tuệ nhân tạo là một trong những nội dung được nhắc đến xuyên suốt trong các nhiệm vụ. Đây được đánh giá công nghệ có thể giúp thay đổi hoạt động của các tổ chức, chuyển mọi hoạt động lên môi trường số và thúc đẩy nhanh chuyển đổi số.

Lưu Quý