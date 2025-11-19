26.000 học sinh Gia Lai nghỉ học tránh lũ

Gia Lai38 trường với hơn 26.000 học sinh ở địa bàn Bình Định cũ, được cho nghỉ học do mưa lớn kéo dài, sáng 19/11.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết thời gian nghỉ học sẽ kéo dài tới khi có thông báo mới. Các trường học cần theo dõi chặt chẽ bản tin và diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời đến giáo viên, học sinh.

Sau khi lũ rút, trường học khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh, ổn định nền nếp dạy học.

Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/11 đến 3h ngày 19/11 có nơi trên 160 mm.

Ở địa bàn Gia Lai, nước sông Hà Thanh đổ về mạnh khiến nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc chìm trong biển nước. Có nơi ngập sâu hơn 2m, hàng trăm người phải leo lên mái nhà, gác lửng kêu cứu.

Nhiều khu vực ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ngập sâu từ tối qua đến sáng nay. Ảnh: Minh Bằng

Mưa lũ liên tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung từ tháng 10 tới nay, ước tính hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học kéo dài, cũng không thể học trực tuyến vì hạn chế thiết bị, đường truyền, điện...

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa phương, nhà trường được chủ động cho học sinh nghỉ học khi có thiên tai, thời tiết bất thường, song phải tổ chức dạy bù để đảm bảo kiến thức cho các em.