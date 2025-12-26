Học sinh biên giới được hỗ trợ ăn trưa 450.000 đồng một tháng

Chính phủ quyết định hỗ trợ tiền ăn trưa cho mỗi học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền từ 25/12, với mức 450.000 đồng một tháng.

Theo Nghị định 339, Chính phủ quy định thời gian hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng mỗi năm học. Hàng tháng, mỗi em cũng được hỗ trợ 8 kg gạo.

Học sinh lớp một người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào chương trình lớp một được hỗ trợ thêm một tháng tiền ăn và gạo.

Các trường học ở xã biên giới được Chính phủ hỗ trợ định mức 2,369 triệu đồng để tổ chức bữa trưa cho 45 học sinh; cứ thêm 20 học sinh, được cộng thêm số tiền tương ứng. Trường có dưới 45 học sinh vẫn được hỗ trợ đủ định mức. Thời gian hỗ trợ là 9 tháng mỗi năm học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại xã miền núi Bát Mọt, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 120 km. Ảnh: Nhật Bắc

Ngoài ra, các trường được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ tổ chức bữa ăn trưa; được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ bữa ăn trưa tại trường. Nơi chưa có điều kiện cung cấp dịch vụ điện nước hoặc bị mất điện nước thì nhà trường được dùng kinh phí hỗ trợ để mua, thuê thiết bị phát điện, nước sạch tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh.

Nhà trường chịu trách nhiệm phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ nêu trên. Nếu học sinh tự nguyện không hưởng hỗ trợ ăn trưa từ Chính phủ thì cha mẹ, người giám hộ thông báo với nhà trường.

Cả nước có 956 trường phổ thông ở 248 xã biên giới đất liền với 625.255 học sinh. Hồi tháng 7, Bộ Chính trị quyết định chủ trương đầu tư xây mới 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh.

Giai đoạn đầu, Bộ Chính trị cho phép thí điểm 100 trường trong năm 2025, hoàn thành chậm nhất trước năm học 2026-2027. Đây là mô hình mẫu để nhân rộng trong 2-3 năm tiếp theo.

Ngày 9/11, 17 địa phương đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông liên cấp theo chủ trương này.

Vũ Tuân