'Hoàng tử ếch' Việt Nam tạo tên người yêu mừng HC vàng SEA Games 33

Thanh Bảo được mệnh danh là "hoàng tử ếch" của bơi Việt Nam, khi đang thống trị các cự ly ngắn bơi ếch tại SEA Games. Kể từ SEA Games 31 ở Việt Nam, anh giành HC vàng 50m và 100m, cùng HC bạc 200m. Đến kỳ tiếp theo tại Campuchia, kinh ngư 24 tuổi tiếp tục thống trị 100m và 200m, đồng thời tạo ra hai kỷ lục SEA Games, với thời gian 1 phút 0 giây 97 và 2 phút 11 giây 45.
Tại SEA Games 33, anh đã bảo vệ HC vàng 100m với thời gian 1 phút 1 giây 43. Đến tối 14/12, anh thi đấu ở cự ly 200m.
Thanh Bảo chưa khắc phục được điểm yếu xuất phát khi luôn chậm hơn các đối thủ. Ở 50 m đầu, anh bị cặp người Singapore Chun Ho Chan và Maximillian Wei Ang vượt lên.
Tuy nhiên, như thường lệ, Thanh Bảo có 100 m cuối bứt tốc, để cán đích đầu tiên với 2 phút 12 giây 81, hơn Ho Chan 2,01 giây.
Sau chiến thắng, kình ngư gốc Bến Tre (nay là Vĩnh Long) giơ hai ngón trỏ tạo hình chữ "T", để nhắc đến người yêu Võ Thị Mỹ Tiên - kình ngư hàng đầu của bơi nữ Việt Nam.
Thanh Bảo tạo dấu ăn mừng từ lần vô địch 100m ếch. Còn ở SEA Games 32, anh thường tạo dáng bắn cung dưới nước.
Võ Thị Mỹ Tiên sinh năm 2005, kém Thanh Bảo 4 tuổi. Cả hai đều là thành viên chủ chốt của đội tuyển bơi Việt Nam và đã yêu nhau được khoảng hai năm. Cặp đôi vẫn chia sẻ hình ảnh đi thi đấu và chia vui cùng nhau trên trang mạng xã hội cá nhân.
Bơi ếch 200m cũng là nội dung cuối cùng của Thanh Bảo ở SEA Games 33. "Tôi sẽ cổ vũ hết mình cho Võ Thị Mỹ Tiên và các đồng đội để gặt hái thêm vinh quang ở các nội dung còn lại", Thanh Bảo nói.
Ngày 15/12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi. Việt Nam đang có 6 HC vàng, và có thể kỳ vọng vào nội dung 400m tự do của Nguyễn Huy Hoàng để hoàn thành chỉ tiêu.
Trong khi đó, Singapore đang dẫn đầu với 14 HC vàng. Xếp sau là Việt Nam (6), Thái Lan (4), Indonesia, Philippines (3) và Malaysia (1).
Cũng trong tối 14/12, Việt Nam còn giành HC bạc bơi tự do tiếp sức 4x100m. Các kình ngư thi đấu gồm Trần Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc.
Trần Hưng Nguyên (giữa) và Jeremie Lương (phải) ăn mừng khi Trần Văn Nguyễn Quốc chạm tay vào thành bể. Việt Nam cán đích với thời gian 3 phút 20 giây 01, để thiết lập kỷ lục quốc gia mới và giành HC bạc.
Kỷ lục cũ được lập tại SEA Games 32 với 3 phút 21 giây 09. Đội hình hôm đấy có Hưng Nguyên, Jeremie, cùng Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước.
Hiếu Lương