'Hoàng tử ếch' Việt Nam tạo tên người yêu mừng HC vàng SEA Games 33

Thanh Bảo được mệnh danh là "hoàng tử ếch" của bơi Việt Nam, khi đang thống trị các cự ly ngắn bơi ếch tại SEA Games. Kể từ SEA Games 31 ở Việt Nam, anh giành HC vàng 50m và 100m, cùng HC bạc 200m. Đến kỳ tiếp theo tại Campuchia, kinh ngư 24 tuổi tiếp tục thống trị 100m và 200m, đồng thời tạo ra hai kỷ lục SEA Games, với thời gian 1 phút 0 giây 97 và 2 phút 11 giây 45.

Tại SEA Games 33, anh đã bảo vệ HC vàng 100m với thời gian 1 phút 1 giây 43. Đến tối 14/12, anh thi đấu ở cự ly 200m.