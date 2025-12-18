Hoàng hậu Thái Lan đoạt HC vàng SEA Games

Thái LanHoàng hậu Suthida đóng vai trò then chốt trong hoạch định chiến thuật và dẫn dắt thi đấu, cùng đội thuyền buồm quốc gia SSL47 giành HC vàng tại SEA Games 33.

Môn đua thuyền buồm tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/2025 tại Ocean Marina Yacht Club, huyện Sattahip, tỉnh Chonburi. Ngày 17/12, Hoàng hậu Thái Lan tới Ocean Marina Pattaya để nghe báo cáo kỹ thuật, đồng thời trực tiếp tham gia ngày thi đấu thứ ba ở nội dung thuyền keelboat SSL47.

Hoàng hậu Suthida vẫy chào khán giả theo dõi qua truyền hình ở ngày đấu thứ ba nội dung keelboat SS47, tại Chonburi, Thái Lan ngày 17/12. Ảnh: Khaosod

Trong ngày quyết định này, Hoàng hậu cùng các thành viên đội tuyển Thái Lan lên thuyền keelboat SSL47 số 6, tranh tài hai lượt đua thứ 6 và 7 trên vùng biển Vịnh Thái Lan, cạnh tranh với các đội đến từ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar. Đây cũng là nội dung keelboat lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games.

Theo Bangkokbiznews, trên thuyền, Hoàng hậu đảm nhiệm vai trò chiến lược gia và hoa tiêu - vị trí có ý nghĩa quyết định trong việc đọc hướng gió, dòng chảy và điều chỉnh chiến thuật phù hợp với điều kiện thời tiết thay đổi liên tục trên biển. Việc tính toán chính xác hướng gió giúp thuyền tối ưu tốc độ và lợi thế trên đường đua.

Trong điều kiện sóng gió phức tạp, Hoàng hậu sử dụng la bàn để phân tích các yếu tố bất lợi và thuận lợi, đưa ra quyết định điều hướng hợp lý. Bên cạnh đó, bà còn phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong đội, trực tiếp tham gia giữ thăng bằng thuyền trong những thời điểm quan trọng. Do thuyền SSL47 không có dây an toàn như một số loại thuyền khác, mỗi thao tác di chuyển và giữ thuyền đều đòi hỏi thể lực, kỹ năng và sự phối hợp chính xác, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ở lượt đua thứ 6, đội thuyền buồm Thái Lan về đích thứ hai, kém đội Malaysia 17 giây. Sang lượt đua thứ 7, sau khi điều chỉnh chiến thuật, đội SSL47 cán đích đầu tiên, qua đó nới rộng khoảng cách với các đối thủ.

Sau bảy trong tổng số 8 lượt đua, đội Thái Lan có tổng điểm phạt 10, dẫn đầu bảng xếp hạng. Malaysia đứng thứ hai với 17 điểm phạt, trong khi Myanmar xếp thứ ba với 21 điểm. Kết quả này giúp đội SSL47 sớm bảo đảm HC vàng, dù còn lượt đua cuối diễn ra ngày 18/12. Theo thể thức SEA Games 33, đội có tổng điểm phạt thấp nhất sẽ giành HC vàng.

Theo kế hoạch, lúc 17h hôm nay, Quốc vương Thái Lan sẽ trực tiếp tới Ocean Marina Yacht Club Pattaya để trao huy chương cho các đội đoạt giải nội dung SSL47, đồng thời động viên tinh thần các VĐV. Hoàng hậu Thái Lan, với tư cách là VĐV của đội, sẽ cùng các đồng đội nhận phần thưởng danh giá này.

Đây được xem lễ trao huy chương mang tính lịch sử, khi nội dung thuyền keelboat SSL47 lần đầu được đưa vào chương trình SEA Games. Keelboat SSL47 sử dụng một chiếc thuyền buồm lớn dài 47 feet, tức khoảng 14 m. Môn này đòi hỏi kỹ thuật cao, sức mạnh, độ chính xác và tinh thần đồng đội để điều khiển thuyền trong điều kiện sóng, gió khác nhau. Mỗi đội gồm 8 - 10 VĐV nam nữ, với tổng trọng lượng không vượt quá 730 kg.

Hồng Duy (theo Khaosod, Bangkokbiznews)