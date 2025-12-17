Hoàng hậu Thái Lan cùng đồng đội dẫn đầu ở SEA Games

Thái LanHoàng hậu Suthida cùng đội đua thuyền buồm Thái Lan chiếm ưu thế sau hai ngày đấu phân hạng, ở nội dung keelboat SS47.

Sau hai ngày đấu phân hạng, Thái Lan dẫn đầu với 7 điểm phạt, khi thắng ở bốn trong năm lượt đua và xếp thứ ba ở lượt còn lại. Malaysia xếp thứ hai với 12 điểm phạt còn Myanmar xếp thứ ba với 15 điểm phạt. Theo thể thức SEA Games 33, đội có tổng điểm phạt thấp nhất sẽ giành HC vàng. Nội dung thi này còn có Việt Nam và Philippines, diễn ra từ 15-18/12.

Trong đội, hoàng hậu Suthida thường thực hiện nhiệm vụ hoa tiêu, phù hợp với chuyên môn khi từng học Định vị điện tử trong đua thuyền, bao gồm dự báo thời tiết, thiết bị định vị và phân tích hướng gió. Vị trí hoa tiêu được đánh giá quan trọng để vượt qua chính xác và an toàn trước những cơn gió và sóng liên tục thay đổi.

Hoàng hậu Suthida vẫy chào khán giả theo dõi qua truyền hình ở ngày đấu thứ hai nội dung keelboat SS47, tại Chonburi, Thái Lan hôm 16/12. Ảnh: Khaosod

Keelboat SSL47 sử dụng một chiếc thuyền buồm lớn dài 47 feet, tức khoảng 14 m. Môn này đòi hỏi kỹ thuật cao, sức mạnh, độ chính xác và tinh thần đồng đội để điều khiển thuyền trong điều kiện sóng, gió khác nhau. Mỗi đội gồm 8 - 10 VĐV nam nữ, với tổng trọng lượng không vượt quá 730 kg. Đây cũng là nội dung đua thuyền lần đầu được bổ sung vào SEA Games 33.

Hoàng hậu Suthida theo học các khóa điều hướng điện tử cho thuyền đua trong năm 2024, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn. Từ giữa tháng 11, hoàng hậu Suthida thường xuyên tập luyện cùng đội tuyển thuyền buồm quốc gia tại Ocean Marina Resort, Pattaya. Đến ngày 3/12, hoàng hậu cùng đội vô địch giải đua thuyền Phutket King’s Cup lần thứ 37.

Tại Ocean Marina Yacht Club, tỉnh Chonburi hôm 16/12, hoàng hậu trực tiếp dẫn dắt thuyền số 6 của đội tuyển Thái Lan ra khơi thi đấu các lượt đua 4 và 5. Trong suốt thời gian thi đấu, ngoài việc hoàn thành đầy đủ vai trò được phân công trên thuyền, Hoàng hậu còn là trụ cột quan trọng của đội, hỗ trợ các thành viên xử lý nhiều tình huống khác nhau, từ thu buồm cho tới việc nghiêng người giữ thăng bằng, giúp thuyền không bị lật trước sức gió lớn. Ở lượt đua thứ tư, đội bỏ xa Philippines 40 giây, còn ở lượt đua thứ năm, Thái Lan vượt Malaysia tới 1 phút.