Hoàng hậu Camilla diện trang phục thêu hoa dại ở lễ đăng quang

AnhHoàng hậu Camilla diện lễ phục thêu họa tiết hoa dại, thể hiện tình yêu nông thôn nước Anh, ở lễ đăng quang ngày 6/5.

Hoàng hậu Camilla lên ngôi trong lễ đăng quang cùng Vua Charles III. Bà chọn mặc trang phục của nhà thiết kế Bruce Oldfield - người từng thiết kế nhiều bộ lễ phục cho Camilla, từ trang phục khai mạc Quốc hội năm 2016 đến buổi ra mắt phim No Time to Die năm 2021.

Trong một thông báo, Hoàng gia Anh viết: "Lễ phục của nữ hoàng được trang trí những chùm hoa tinh tế gồm những bông hoa dại từ các cánh đồng và hàng rào như cúc, lưu ly, hoàng liên và thủy tiên. Chúng tượng trưng cho tình cảm của Nhà vua và Hoàng hậu đối với thiên nhiên và vùng nông thôn nước Anh".

Hoàng hậu Camilla đội vương miện trong lễ đăng quang Vua Charles III, ngày 6/5. Ảnh: Sky News

Đan xen giữa những bông hoa dại trên trang phục là cờ đuôi nheo thêu bằng chỉ vàng và bạc. Tô điểm cho khu vực viền trước của váy lót và cổ tay áo là biểu tượng hoa cỏ của bốn quốc gia tạo nên Vương quốc Anh: hoa hồng cho nước Anh, cây kế cho Scotland, hoa thủy tiên vàng cho xứ Wales và cỏ ba lá cho Ireland. Đôi giày của hoàng hậu được nhà thiết kế người Anh Elliot Zed đặt làm riêng bằng loại lụa Peau de Soie giống trang phục của bà.

Hoàng hậu Camilla diện hai bộ áo choàng theo truyền thống. Một trong số đó làm bằng nhung màu tím đậm, đồng điệu với áo choàng của Vua Charles III. Thiết kế do các thợ may, thêu của Trường dạy may vá Hoàng gia - nơi Nữ hoàng Camilla là người bảo trợ - thực hiện. Áo lấy cảm hứng từ thiên nhiên và môi trường, bao gồm hình ảnh những con ong, bọ cánh cứng và cây cỏ.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đến Tu viện Westminster (video: Royal Family) Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đến Tu viện Westminster sáng 6/5. Video: Royal Family

Bà đội vương miện do nhà kim hoàn hoàng gia Garrard thực hiện năm 1911 dành cho Nữ hoàng Mary trong lễ đăng quang của Vua George V cùng năm. Theo hoàng gia Anh, Hoàng hậu Camilla là người đầu tiên đội vương miện đã có từ thế kỷ 18 thay vì một chiếc mới cho dịp này. Bà được cho là đã chọn làm điều này vì đề cao tính bền vững và ý nghĩa gia đình.

Chiếc vương miện đã được thay đổi một số tiểu tiết để tỏ lòng kính trọng đặc biệt tới Nữ hoàng Elizabeth II, mẹ chồng bà. Ba viên kim cương gồm Cullinan III, IV và V được thêm vào, là một phần trong bộ sưu tập cá nhân của Nữ hoàng Elizabeth II.

Sinh năm 1947 ở miền Nam Kensington, hoàng hậu Camilla lần đầu gặp Thái tử Charles năm 1970 và trải qua nhiều sóng gió để trở thành vợ ông. Bà trở thành Vương hậu từ ngày 8/9/2022 sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

