Hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới trong tháng 3

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện đề án tổ chức và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới để trình trước 30/3, phục vụ kiện toàn bộ máy tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16.

Tại cuộc làm việc chiều 17/3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện đề án để trình Chính phủ, Quốc hội đúng thời hạn.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã bầu 200 Ủy viên Trung ương và cả nước vừa tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Dự kiến 500 đại biểu trúng cử sẽ được công bố ngày 22/3. Đầu tháng 4, Quốc hội khóa 16 sẽ họp kỳ thứ nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Chính phủ hoạt động theo nhiệm kỳ Quốc hội. Nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm kéo dài 5 năm, từ 2021 đến 2026, và sẽ được kiện toàn khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Hiện nay, Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, có 9 Phó thủ tướng gồm bà Phạm Thị Thanh Trà và các ông Nguyễn Hòa Bình (Thường trực), Hồ Quốc Dũng, Hồ Đức Phớc, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính. Trong đó, chỉ bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng tham gia Trung ương khóa 14.

Sau đợt tinh gọn từ đầu năm 2025, bộ máy Chính phủ gồm 17 bộ và cơ quan ngang bộ. Các bộ, cơ quan ngang bộ hiện nay gồm: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Trong năm 2026, Phó thủ tướng yêu cầu ngành nội vụ ưu tiên nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp xã; điều chỉnh những nội dung giao cho địa phương nhưng thực hiện chưa hiệu quả. Các nghị định về công chức, viên chức, việc làm, tổ chức bộ máy, biên chế, chính quyền địa phương và tiền lương cần được hoàn thiện đồng bộ.

Về tổ chức bộ máy cấp xã, Phó thủ tướng nêu rõ không áp dụng cứng mô hình phòng chuyên môn. Khung bình quân 4-5 phòng chỉ mang tính định hướng, địa phương căn cứ nhu cầu thực tế để bố trí. Bộ Nội vụ phải rà soát tổng thể, phân bổ hợp lý, tránh nơi thừa, nơi thiếu.

