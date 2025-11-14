Hoàn thành nhà mới cho người dân vùng bão lũ trong tháng 1/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk hoàn thành xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị cuốn trôi, sập đổ, hư hỏng nặng trước 31/1/2026.

Ngày 13/11, Thủ tướng gửi công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai. Công điện được ban hành ngay sau chuyến thị sát tại Gia Lai và hội nghị trực tuyến với các địa phương chịu thiệt hại từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk ngày hôm qua.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bí thư và Chủ tịch các tỉnh, thành tăng tốc các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm đời sống người dân và duy trì sản xuất, kinh doanh. Địa phương phải thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, bị thương; bố trí chỗ ở tạm cho người dân và hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại trước ngày 20/11.

Việc xây mới và tái định cư cho các hộ có nhà bị trôi, sập hoàn toàn phải hoàn thành trước 31/1/2026. Riêng tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay khu tái định cư mới.

Các lực lượng của quân đội, công an, dân quân, thanh niên, phụ nữ, sinh viên được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa; cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để không xảy ra tình trạng thiếu ăn, thiếu nước sạch.

Hạ tầng thiết yếu như điện, nước, viễn thông, giao thông bị chia cắt, thủy lợi, hồ đập phải được khôi phục trước ngày 20/11. Địa phương chủ động sử dụng ngân sách dự phòng và các nguồn hợp pháp khác để xử lý thiệt hại.

Trung tâm Quy Nhơn ngổn ngang sau bão Kalmaegi, sáng 7/11. Ảnh: Thanh Tùng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất nông nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế hỗ trợ khôi phục trường học, cơ sở y tế.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng bố trí vốn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương, hoàn thành trước 11h trưa nay; đồng thời hướng dẫn giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ, thiên tai từ tháng 10 đến nay tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk làm 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà sập đổ, trôi; hơn 227.800 nhà hư hỏng, tốc mái; thiệt hại 160.715 ha lúa, hoa màu; hơn 3.500 gia súc, 452.000 gia cầm; gần 700 tàu thuyền; 63.328 lồng bè thủy sản; hơn 160 km kênh mương và gần 65 km bờ sông, bờ biển sạt lở; 253 km đường giao thông hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 27.289 tỷ đồng.

Để hỗ trợ khẩn cấp, Chính phủ đã cấp 1.500 tỷ đồng cho 7 địa phương; Mặt trận Tổ quốc Trung ương phân bổ thêm 206 tỷ đồng.

Vũ Tuân