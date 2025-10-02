Hoàn tất chi trả chế độ nghỉ hưu sớm cho 36.500 người trước 15/10

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trước 15/10 sẽ hoàn tất chi trả chế độ cho 36.542 người nghỉ hưu sớm theo chủ trương tinh gọn bộ máy.

Tại phiên họp về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp chiều 1/10, bà Trà cho hay Bộ Tài chính đã hướng dẫn các địa phương tập trung chi trả chế độ cho người nghỉ hưu trước tuổi. Nhờ đó, chỉ trong một tuần qua, thêm 3.000 trường hợp được giải quyết.

Một số bộ, ban, ngành và địa phương đã hoàn tất chi trả, nhiều nơi đạt trên 90%, song vẫn còn đơn vị tỷ lệ thấp dưới 60%. Đến nay, toàn quốc còn 36.542 người chưa nhận chế độ. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất việc chi trả trước ngày 15/10.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng nhấn mạnh để đạt mục tiêu, cần tăng cường nhân lực cho cấp xã, đồng thời đẩy nhanh sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Các địa phương phải rà soát, phân loại, cơ cấu lại đội ngũ, nhất là ở những lĩnh vực chuyên môn sâu, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo bà Trà, sau ba tháng vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào nền nếp, hoạt động quản lý nhà nước ổn định, không gián đoạn trong phục vụ nhân dân. Bộ máy hành chính tinh gọn, giảm số lượng cơ quan chuyên môn, đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách và rút ngắn quá trình xử lý công việc.

Nhiều địa phương ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản lý, điều hành, giúp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ minh bạch, đúng hạn. Một số công trình công cộng được tận dụng phục vụ sinh hoạt người dân.

Sau sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu. Biên chế giảm khoảng 18.400 người cấp tỉnh, 110.700 người cấp xã và 120.500 cán bộ không chuyên trách; toàn hệ thống còn gần 91.800 cán bộ cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Bộ Nội vụ ước tính giai đoạn 2026-2030, ngân sách tiết kiệm khoảng 190.500 tỷ đồng nhờ giảm biên chế, chi hành chính; song phải chi 128.480 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030 để giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu sớm, gồm trợ cấp, bảo hiểm xã hội và các khoản liên quan.

Vũ Tuân