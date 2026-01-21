Hoãn đấu giá 29 lô đất ở Thanh Oai

Hà NộiXã Thanh Oai sẽ tạm dừng cuộc đấu giá 29 thửa đất tại thôn Văn Quán - khu giáp với dự án Olympic dự kiến tổ chức vào 26/1.

Theo thông báo từ đơn vị tổ chức - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, phiên đấu giá 29 thửa đất ngày 26/1 sẽ tạm dừng theo yêu cầu của UBND xã Thanh Oai.

Các lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán. Vị trí gần với khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

Công ty Lạc Việt sẽ hoàn trả tiền mua hồ sơ, đặt trước hoặc bảo lưu tiền mua hồ sơ với khách hàng đã mua và đặt cọc. Đơn vị này cũng cho biết "việc tổ chức đấu giá lại sẽ được thông báo sau theo quy định của Luật Đấu giá tài sản".

Theo kế hoạch trước đó, phiên đấu giá 29 thửa đất thôn Văn Quán dự kiến diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Các thửa này có diện tích 84-180 m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Với mức khởi điểm 14 triệu đồng một m2, khách hàng cần đặt trước 300-500 triệu một thửa. Hình thức đấu giá trực tiếp 2 vòng, trong đó mỗi m2 tại vòng 1 có bước giá 40 triệu đồng, vòng thứ hai là 2 triệu.

Một khu đất đấu giá tại xã Thanh Oai. Ảnh: Anh Tú

Khu đấu giá thôn Văn Quán, xã Thanh Oai từng là "điểm nóng" đấu giá đất vào cuối năm 2024, đầu 2025. Đơn cử tại phiên 15/11/2024, 25 lô đất cùng khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong được đấu thành công với mức trúng cao nhất mỗi 2 là 90,3 triệu đồng một m2 và thấp nhất 45,3 triệu, chênh 8,5-17 lần giá khởi điểm thời điểm đó (từ 5,3 triệu đồng một m2).

Tính đến hết tháng 10/2025, Hà Nội đã thu ngân sách 89.000 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, tăng 167% so với cùng kỳ. Đà tăng này mạnh nhất, vượt mức tăng trưởng của các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất tại Nghị quyết 66.11/2026. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngọc Diễm