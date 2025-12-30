Hoài nghi về tuyên bố 'Ukraine tập kích dinh thự ông Putin'

Nga cáo buộc Ukraine tập kích dinh thự của ông Putin, nhưng giới chuyên gia phương Tây hoài nghi tính xác thực và động cơ của tuyên bố này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29/12 cáo buộc Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng 91 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod.

Ông Lavrov tuyên bố toàn bộ số UAV này đã bị phòng không Nga bắn hạ, cho biết không ghi nhận thương vong hay thiệt hại, nhưng khẳng định "những hành động liều lĩnh như vậy không thể không đáp trả". Ngoại trưởng Nga không đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc của mình.

Số liệu mà các quan chức Nga đưa ra về vụ tập kích không thống nhất. Aleksandr Dronov, thống đốc tỉnh Novgorod, sáng 29/12 đăng loạt tuyên bố trên mạng xã hội rằng 41 UAV đã bị bắn hạ ở tỉnh này, nhưng không nêu mục tiêu cụ thể mà chúng nhắm đến.

Tỉnh Novgorod là nơi có dinh thự Valdai của Tổng thống Putin. Đây là dinh thự bí mật được xây dựng bên bờ hồ, trong một khu rừng cạnh thị trấn Valdai và Tổng thống Putin chưa từng tổ chức sự kiện công khai nào ở đây.

Cáo buộc "Ukraine tập kích dinh thự của ông Putin" được Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida để thảo luận về các biện pháp chấm dứt chiến sự Ukraine.

Tổng thống Zelensky lập tức bác bỏ cáo buộc, gọi thông tin mà Nga đưa ra là "lời dối trá" nhằm tạo cớ cho các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine. Ông Zelensky cảnh báo Nga có thể nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev hoặc các tòa nhà chính phủ trong thời gian tới, kêu gọi người dân cần cảnh giác ngay từ bây giờ.

Các nhà phân tích bày tỏ hoài nghi về tuyên bố được Ngoại trưởng Nga đưa ra, bởi không có bất cứ dữ liệu nào được Moskva cung cấp cho thấy một vụ tấn công quy mô lớn như vậy đã diễn ra.

Grace Mappes, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ, cho hay thông thường khi Ukraine thực hiện một cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, sẽ có "thông tin từ người dân và chính quyền địa phương về UAV hoặc các mảnh vỡ" khi chúng bị bắn hạ trên không phận. Những mảnh vỡ UAV này khi rơi xuống đất cũng thường gây ra các vụ nổ hoặc đám cháy lớn.

Nhưng trên mạng xã hội Nga ngày 29/12 không xuất hiện bất cứ video nào cho thấy các UAV bay trên bầu trời hay hệ thống phòng không kích hoạt, cũng như hình ảnh về những vụ hỏa hoạn, cột khói hoặc tiếng nổ lớn tại các vị trí được xác định cụ thể ở tỉnh Novgorod.

"Chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu tương tự liên quan tới cuộc tập kích vào dinh thự của ông Putin", Mappes cho hay.

Cáo buộc của Nga càng gây hoài nghi hơn khi các chuyên gia chỉ ra rằng Ukraine hoàn toàn không có lợi ích gì khi tiến hành một cuộc tập kích như vậy, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, khi ông Trump đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán với ông Putin để tìm giải pháp cho chiến sự.

Ông Trump cho biết đã được ông Putin thông báo về vụ tập kích trong cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo vào sáng 29/12. Tổng thống Mỹ cho hay "rất tức giận về điều đó", nhưng dường như cũng không tin vào thông tin được nghe. "Các bạn nói rằng vụ tấn công có thể không xảy ra? Cũng có khả năng như vậy, tôi đoán thế", ông Trump nói với các phóng viên.

Giới phân tích cho rằng Ukraine sẽ không thể tiến hành các cuộc tập kích tầm xa chính xác vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ thông tin tình báo của Mỹ. Bởi vậy, Kiev sẽ không mạo hiểm "chọc giận" Tổng thống Trump để có hành động vượt lằn ranh đỏ bằng cuộc tập kích vào dinh thự lãnh đạo Nga.

Mappes và một số chuyên gia phương Tây nhận định Nga có thể đưa ra cáo buộc trên để khắc họa Ukraine như một trở ngại cho hòa bình. Đây cũng là tiền đề để Nga có thể quay lại với lập trường cứng rắn mà ông Putin từng theo đuổi trong các yêu sách với Kiev.

"Sau sự việc này, Nga có thể mở rộng yêu sách lãnh thổ với toàn bộ tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, thay vì hai tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass như hiện nay", Georgi Bovt, thành viên Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, nhận định.

Các quan chức Nga cũng đã bắt đầu thể hiện điều này. Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, tuyên bố sau vụ tấn công, Nga sẽ "xem xét lại" lập trường của mình với một số thỏa thuận đã đạt được trước đó. Ông nhấn mạnh người Mỹ "cần phải thấu hiểu điều này".

Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang sử dụng những "tuyên bố nguy hiểm" nhằm cản trở những kết quả đã đạt được trong nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt để chấm dứt cuộc xung đột.

"Câu chuyện 'tập kích dinh thự' này hoàn toàn là sự thêu dệt nhằm biện minh cho các cuộc tấn công chống lại Ukraine, cũng như việc Nga từ chối tiến hành những bước đi cần thiết để chấm dứt cuộc chiến", ông Zelensky nói.

Khi các phóng viên hỏi Tổng thống Trump liệu có bằng chứng nào để tin tưởng vào cáo buộc mà phía Nga đưa ra hay không, ông chỉ đáp lại ngắn gọn rằng "chúng ta sẽ sớm biết thôi".

