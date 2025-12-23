'Hoa khôi' bắn súng Việt Nam tại SEA Games

Trước đó, trong lần đầu tham dự SEA Games 2021 trên sân nhà, xạ thủ sinh năm 2004 từng giành HC vàng 10m súng trường 3 tư thế và HC bạc 10m súng trường nữ.

Hồi tháng 10, cô còn giành chiến thắng nội dung 10m súng trường hơi nữ tại giải vô địch Đông Nam Á 2025, tổ chức tại Thái Lan. Với tổng 250,1 điểm, Thanh Thảo được Ban tổ chức công nhận là kỷ lục mới của Đông Nam Á tại hạng mục này.