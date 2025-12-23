'Hoa khôi' bắn súng Việt Nam tại SEA Games

Thanh Thảo là xạ thủ vinh dự được đại diện cho các VĐV Việt Nam phát biểu trong lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.
Ở tuổi 21, cô không chỉ là trụ cột của tuyển bắn súng Việt Nam, mà còn sở hữu "nhan sắc vạn người mê".
Đầu năm 2023, Thanh Thảo bất ngờ khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, và hiện mang quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, thuộc biên chế của đội bắn súng Quân đội.
Thanh Thảo đến với thể thao từ khi còn là học sinh cấp một, và bắt đầu với môn lặn. Cô tự tin rằng mình có thể "bơi được mọi tư thế".
Tuy nhiên, sau 5 năm theo lặn, Thanh Thảo rẽ hướng sang bắn súng, vì đặc thù môn thể thao này phù hợp với tính cách có phần hướng nội, khép kín của cô.
Trái với hình ảnh nghiêm trang, tập trung cao độ thường thấy trên trường bắn, nữ xạ thủ 21 tuổi sẵn sàng thể hiện phong cách táo bạo, quyến rũ ngoài đời thường.
Trong một bộ ảnh quảng cáo, cô vẫn giữ được thần thái tự tin, mạnh mẽ nhưng không kém phần gợi cảm dù thừa nhận trước đây bao giờ trang điểm đậm, mặc những bộ đồ cá tính và tạo dáng trước những tay máy chuyên nghiệp.
Bên cạnh ánh mắt sắc sảo, vóc dáng thon gọn, quyến rũ của Thanh Thảo là minh chứng rõ nhất cho chế độ tập luyện nghiêm túc và kỷ luật cao độ của một VĐV đỉnh cao.
Dù vậy, cô cho biết chỉ có hai bộ trang phục mà bản thân thoải mái và tự tin nhất, là trang phục thi đấu chuyên dụng và quân phục.
Vy Anh