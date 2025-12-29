Hỗ trợ Quảng Trị 8 tỷ đồng khắc phục sạt lở Khe Sanh

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 8 tỷ đồng cho Quảng Trị xử lý sạt lở tại xã Khe Sanh, sau khi Thủ tướng nhiều lần phê bình địa phương vì chậm khắc phục, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để khắc phục khẩn cấp sạt lở tại khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu, bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng quy định. UBND tỉnh Quảng Trị phải chủ động cân đối ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai dự án, hoàn thành trước ngày 31/12/2025; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tuyến kè chống sạt lở phía sau khu dân cư được bộ đội thi công, cơ bản hoàn thành chiều 27/12. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó, trong các ngày 16-17/11, mưa lớn bất thường đã gây sụt trượt nghiêm trọng tại dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, với chiều dài khoảng 170 m, rộng 30 m, sâu 15 m, phá hủy hơn 5.000 m2 đất. Sự cố làm hư hỏng phần sau của 2 căn nhà và đe dọa an toàn 10 căn khác; 12 hộ dân với 47 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp.

Liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần phê bình tỉnh Quảng Trị. Sáng 9/12, tại cuộc họp toàn quốc triển khai "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng phê bình nghiêm khắc địa phương vì chưa có động thái xử lý sạt lở, yêu cầu báo cáo ngay trong ngày. Đến chiều 13/12, làm việc trực tiếp với tỉnh Quảng Trị và các bộ, ngành, Thủ tướng tiếp tục phê bình lần thứ hai. Sau đó, ông yêu cầu địa phương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ đội đang làm kè bằng rọ đá chống sạt lở chiều 27/12. Ảnh: Đắc Thành

Ngày 15/12, tỉnh Quảng Trị khởi công kè chống sạt lở với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án huy động khoảng 260 bộ đội cùng 29 phương tiện, thiết bị cơ giới, tổ chức thi công liên tục theo phương châm "3 ca, 4 kíp".

Đến chiều 27/12, sau 11 ngày thi công, tuyến kè đất phía sau 12 ngôi nhà tại thôn 3A cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện để người dân trở về sinh sống. Sau 41 ngày phải sơ tán, toàn bộ 12 hộ dân xã Khe Sanh đã trở lại nhà ở.

Đắc Thành