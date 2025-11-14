Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh, thành

Ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho TP Huế, tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk để khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, TP Huế và Quảng Ngãi mỗi địa phương nhận 100 tỷ đồng; Gia Lai 300 tỷ đồng; Đăk Lăk 200 tỷ đồng. Kinh phí nhằm hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái; khôi phục hạ tầng thiết yếu như giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi. Nguồn tiền được trích từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2025.

Thủ tướng giao chủ tịch 4 tỉnh thành cân đối ngân sách địa phương, kết hợp ngân sách trung ương và các nguồn lực hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai; sử dụng kinh phí đúng quy định, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí.

Trước đó, Chính phủ đã cấp 1.500 tỷ đồng cho 7 địa phương miền Trung, Mặt trận Tổ quốc Trung ương phân bổ thêm 206 tỷ đồng.

Bộ đội giúp dân lợp nhà sau bão lũ ở Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng thiệt hại tại Gia Lai và họp trực tuyến với các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk. Sau đó, lãnh đạo Chính phủ ban hành công điện yêu cầu hoàn thành xây mới và tái định cư cho các hộ có nhà bị trôi, sập hoàn toàn trước ngày 31/1/2026; khôi phục điện, nước, viễn thông, giao thông bị chia cắt và thủy lợi, hồ đập trước 20/11. Riêng tại xã Đề Gi (Gia Lai), Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay khu tái định cư mới.

Bộ Quốc phòng huy động lực lượng tìm kiếm và khắc phục sạt lở

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng ban hành công điện yêu cầu toàn quân huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão và sạt lở đất. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân khu 4, Quân khu 5 cùng các binh chủng được giao phối hợp chính quyền địa phương ứng cứu nhanh nhất, khẩn trương nhất.

Bộ Quốc phòng lệnh cho Quân khu 5 huy động lực lượng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn (Đà Nẵng), nơi một điểm đầu nguồn bị sạt trượt mạnh, vùi lấp một số nhà rẫy và làm ba người dân nghi mất tích. Hơn 200 m đường giao thông tại khu vực này cũng bị chia cắt. Các đơn vị quân đội được yêu cầu tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ y tế, bảo đảm an toàn lực lượng và giúp dân khắc phục hậu quả ngay trong ngày.

Công điện nêu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp theo, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; khắc phục giao thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Lực lượng Công binh, Hóa học, Thông tin tiến hành gia cố, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Quân khu 4 và Quân khu 5 hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị hư hại, hoàn thành trước ngày 20/11; xây dựng mới và tái định cư cho hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn trước 31/1/2026; "tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch".

Theo thống kê sơ bộ, thiên tai từ tháng 10 đến nay tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk làm 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà sập đổ, trôi; hơn 227.800 nhà hư hỏng, tốc mái; thiệt hại hơn 160.000 ha lúa, hoa màu; hơn 3.500 gia súc, 452.000 gia cầm; gần 700 tàu thuyền; hơn 63.000 lồng bè thủy sản; hơn 160 km kênh mương và gần 65 km bờ sông, bờ biển sạt lở; 253 km đường giao thông hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 27.289 tỷ đồng.

Vũ Tuân