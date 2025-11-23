Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Theo quyết định của Thủ tướng ngày 23/11, tỉnh Đăk Lăk được hỗ trợ 500 tỷ đồng; Lâm Đồng 300 tỷ; Khánh Hòa và Gia Lai mỗi tỉnh 150 tỷ. Nguồn kinh phí trích từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025.

Thủ tướng giao các tỉnh cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với ngân sách trung ương, thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó ngày 18/11, Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng. Ba ngày sau, Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ Khánh Hòa thêm 200 tỷ; Lâm Đồng 200 tỷ; Gia Lai và Đăk Lăk mỗi tỉnh 150 tỷ. Một ngày trước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh.

Bộ Tài chính đã cấp 4.000 tấn gạo cho Gia Lai và Khánh Hòa. Bộ Y tế phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ.

Bộ Quốc phòng đã điều động 44.600 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.230 phương tiện, vận chuyển 86 tấn hàng, quần áo, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm cho người dân vùng lũ. Ba trực thăng được điều động thả hàng cứu trợ.

Công an đã huy động 98.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và 13.500 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hàng trăm hộ dân ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk bị lũ cô lập ngày 22/11. Ảnh: Đình Văn

Đến sáng nay, mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên đã làm 90 người chết, 12 người mất tích. Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, tăng 19 ca so với hôm qua, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người, Quảng Trị một người. Ngoài ra, còn 12 người mất tích.

Mưa lũ làm 1.154 nhà hư hỏng, tăng 208, chủ yếu ở Lâm Đồng (825 nhà), Gia Lai (186) và Quảng Ngãi (80). Lúc cao điểm, hơn 185.700 nhà bị ngập, riêng Đăk Lăk 150.000 nhà, Gia Lai 19.200, Khánh Hòa gần 15.400. Hiện Gia Lai đã hết ngập; Đăk Lăk vẫn còn phường Hòa Xuân, Đông Hòa và hai xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ ngập sâu, nhất là Hòa Thịnh và Hòa Xuân.

Nông nghiệp thiệt hại lớn với hơn 80.800 ha lúa, hoa màu hư hại (tăng gần 920 ha), chủ yếu tại Đăk Lăk 63.000 ha, Khánh Hòa 13.300 ha, Lâm Đồng hơn 4.400 ha. Diện tích cây lâu năm bị ảnh hưởng tăng hơn 17.000 ha, lên 117.000 ha.

Hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi; hơn 1.157 ha thủy sản thiệt hại. Nặng nề nhất là vùng nuôi tôm hùm Đăk Lăk gần như mất trắng, ước thiệt hại 2.000 tỷ đồng.

