Hồ thuỷ lợi xả lũ gây ngập hơn 1.000 hộ dân

Lâm ĐồngHồ Sông Lòng Sông xả lũ lớn về phía hạ du đã gây ngập hơn 1.000 hộ dân, nhấn chìm và cuốn trôi hàng chục tàu thuyền tại xã Liên Hương (Tuy Phong, (Bình Thuận cũ).

Từ chiều qua, thượng nguồn hồ Sông Lòng Sông đã có mưa lớn, lượng nước đổ về hồ Lòng Sông tăng rất cao. Đêm qua và rạng sáng nay, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận - Chi nhánh Tuy Phong thông báo về lưu lượng xả lũ đến 1.200 m3/s.

Lực lượng chức năng di dời dân ở thôn Phước Thể, xã Liên Hương trong vùng bị ngập, sáng nay. Ảnh: Long Hương

Theo ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, lũ về đã gây ngập úng diện rộng và thiệt hại về tài sản ở vùng hạ lưu hồ Sông Lòng Sông thuộc khu vực hai xã Phú Lạc và Phước Thể cũ.

Tại khu vực gần cửa sông ở hai thôn 1 và 2 Phước Thể, hơn 1.000 hộ dân tại thôn 1 và thôn 2 Phước Thể bị ngập sâu từ 1-1,5 m. Ông Sa cho biết có sự chuẩn bị từ đêm qua, ngay khi nước lũ về, lực lượng tại chỗ của xã đã hỗ trợ di dời người dân khẩn cấp ra khu vực an toàn.

Sáng nay, tại cửa biển Liên Hương, dòng nước lũ chảy xiết ồ ạt đổ về từ đêm qua gây thiệt hại nặng cho ghe tàu đang neo đậu của ngư dân địa phương trong cửa sông.

Hồ thuỷ lợi xả lũ ngập hơn 1.000 hộ dân Ghe cá neo đậu bị nước lũ cuốn bứt dây, trôi ra cửa biển. Video: Long Hương

Chính quyền ghi nhận đã có 13 ghe cá bị nước xiết nhấn chìm, 25 ghe bị đứt neo trôi ra cửa biển. Ngư dân và lực lượng chức năng gần như bất lực vì dòng nước lũ chảy quá lớn.

Cùng đó, trên địa bàn có khoảng hơn 100 ha đất nông nghiệp ở hai bên bờ Sông Lòng Sông bị ngập sâu hơn 1,5 m, một số vật nuôi bị trôi theo dòng nước lũ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu trên 30 tỷ đồng.

Trưa nay, lãnh đạo xã Liên Hương cho biết sau khi hồ Sông Lòng Sông điều tiết xả lũ giảm lưu lượng xuống còn 200 m3/s, nước lũ đang rút dần.

Ngoài khu vực Tuy Phong, đêm qua và sáng nay, nhiều xã ở khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận cũ) cũng xảy ra tình trạng ngập lũ do mưa lớn kéo dài kèm xả lũ của hệ thống thuỷ lợi Sông Luỹ và Sông Quao. Một số đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn bị ngập cục bộ.

