Hồ Phạm Minh Nhật

- Đại học Texas tại Austin từ 2020 đến nay: Phó Giáo sư nghiên cứu toàn thời gian trong lĩnh vực AI, học máy, khoa học dữ liệu và thống kê

- Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America 2023 – 2025: Chủ nhiệm nghiên cứu về AI, bán thời gian

Kinh nghiệm nghiên cứu sâu rộng trong các lĩnh vực sau của trí tuệ nhân tạo:

- Generative AI: bao gồm các mô hình kết hợp thị giác – ngôn ngữ (vision-language models), mô hình tạo sinh sâu (deep generative models) và các mô hình đa phương thức tổng quát (general multimodal models).

- Efficient and Scalable AI: bao gồm mô hình hỗn hợp chuyên gia (mixture of experts), tinh chỉnh mô hình (model finetuning) và tối ưu hóa mô hình (model optimization).

- Trustworthy AI: tập trung vào khả năng chống chịu (robustness), tính an toàn (safety), khả năng giải thích (explainability) và bảo mật (privacy) của các mô hình AI.

- Interpretable AI: bao gồm khả năng suy luận (reasoning) và ra quyết định (decision-making) của các mô hình AI "hộp đen" (black-box models).



Thành tích nổi bật:

Xuất bản hơn 100 công trình nghiên cứu tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực AI, học máy, khoa học dữ liệu, và thống kê như: ICML, NeurIPS, ICLR, CVPR, ICCV, AISTATS, AAAI, JMLR, Annals of Statistics...

Đảm nhiệm vai trò Chủ tọa khu vực (Area Chair) tại các hội nghị AI uy tín như ICML, NeurIPS, ICLR, AISTATS, AAAI

Biên tập viên cộng tác của Tạp chí Thống kê Điện tử – Electronic Journal of Statistics

Sáng lập cộng đồng Gen AI Việt – nền tảng chia sẻ tri thức AI, công nghệ với hơn 19.000 thành viên

Có hơn 3.400 lượt trích dẫn khoa học với chỉ số h-index đạt 32 – thuộc nhóm xuất sắc trong giới học thuật ở cùng giai đoạn sự nghiệp

Hướng dẫn nhiều sinh viên Việt Nam sang học tiến sĩ về AI và khoa học dữ liệu tại các trường đại học hàng đầu thế giới, như CMU, UCLA, Cornell, UT Austin, NYU, etc.

Từng trực tiếp tham gia vào các dự án ứng dụng AI quy mô liên quan đến quản lý sức khỏe pin Lithium-ion cho xe điện và tạo sinh dữ liệu từ nhiều cảm biến để nâng cao độ an toàn và hiệu suất xe tự lái tại Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America