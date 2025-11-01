Hộ kinh doanh chuyển sang kê khai không cần mua phần mềm, nộp lệ phí

Mọi thủ tục với hộ kinh doanh chuyển từ hình thức khoán sang kê khai đều hoàn toàn miễn phí, không thu thêm lệ phí, yêu cầu mua phần mềm, theo cơ quan thuế.

Từ 2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai hoặc lựa chọn lên doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để thực hiện lộ trình này, Cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các đơn vị toàn ngành tập trung thực hiện Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình cho hộ kinh doanh.

Theo Kế hoạch, mọi thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử đều hoàn toàn miễn phí, không thu thêm lệ phí và không yêu cầu hộ kinh doanh mua phần mềm. Các quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn sẽ được công khai, thống nhất trên toàn quốc, giúp hộ dễ theo dõi và thực hiện.

Cục Thuế cũng yêu cầu các thủ trưởng cơ quan thuế địa phương giao chỉ tiêu chuyển đổi cụ thể cho từng địa bàn. Trong đó, nguyên tắc được ưu tiên là "hỗ trợ trước - giám sát sau", nhằm hướng dẫn, giúp hộ kinh doanh làm quen quy trình kê khai trước khi bước vào giai đoạn giám sát tuân thủ.

Tiểu thương kinh doanh tại một khu chợ ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị yêu cầu xóa bỏ hình thức thuế khoán với hộ kinh doanh chậm nhất trong 2026. Đồng thời, nhà điều hành mở rộng cơ sở tính thuế qua việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đại diện cơ quan thuế cho rằng đây sẽ là bước chuẩn bị cần thiết để hộ kinh doanh phát triển lên thành doanh nghiệp, qua đó có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ và nguồn lực để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến cuối 2024, cả nước có 3,6 triệu hộ kinh doanh đang được quản lý thuế, trong đó gần 2 triệu hộ nộp thuế khoán. Mức khoán bình quân của mỗi hộ kinh doanh khoảng 672.000-700.000 đồng một tháng, bằng khoảng một phần bảy so với mức đóng góp trung bình của các hộ kê khai.

Trong chiến dịch này, ngành thuế đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, nộp thuế từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, tất cả các hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025 - có doanh thu trên 1 tỷ đồng - phải đăng ký và sử dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp phải đảm bảo các thủ tục về thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử thuận lợi, dễ dàng. Họ phải công bố đầu mối (đường dây nóng) để hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc trong 24 giờ, trực 24/7.

Các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế tập trung phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Việc này nhằm đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế "một chạm".

Nhà điều hành cũng dự kiến triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại. Các chương trình này sẽ theo phương châm "cầm tay chỉ việc" và giải đáp trực tiếp.

Năm ngoái, tổng thu ngân sách nhà nước từ nhóm hộ, cá nhân kinh doanh là khoảng 26.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm, số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh ước trên 17.000 tỷ đồng.

Phương Dung