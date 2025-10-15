Hộ chiếu Việt Nam tụt 8 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu

Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 92 trên toàn cầu trong lần công bố quý IV của Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley (HPI), tụt 8 bậc so với quý III.

Theo công bố từ HPI quý IV vào 15/10, Việt Nam đứng thứ 92 toàn cầu, giảm 8 bậc so với lần công bố hồi quý III (xếp thứ 84) và giảm 2 bậc so với năm 2024. Đây là lần xếp hạng thấp thứ 3 của Việt Nam trong lịch sử 20 năm xếp hạng của HPI. Hai lần xếp thấp nhất là thứ 95 (năm 2021) và 94 (năm 2015).

Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử 20 năm của HPI là 78 (năm 2006, 2007). Việt Nam từng đứng thứ 79 (năm 2008, 2009), 81 (năm 2013, 2014) và 84 (2010).

Công dân Việt hiện có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thứ hạng hộ chiếu phản ánh mức độ hội nhập và độ mở của một quốc gia. Về độ mở quốc gia, Việt Nam xếp thứ 80. Trong lần công bố hồi quý III, hộ chiếu Việt Nam được miễn visa ở 51 điểm đến toàn cầu.

Một số điểm đến công dân Việt có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc chỉ cần e-visa, visa cửa khẩu gồm các quốc gia trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia cũng như các đảo quốc như quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, quần đảo Cook, Maldives.

Top 10 hộ chiếu quyền lực thế giới quý IV STT Điểm đến Số điểm đến được miễn visa 1 Singapore 193 2 Hàn Quốc 190 3 Nhật Bản 189 4 Đức, Italy, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ 188 5 Aó, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ireland, Hà Lan 187 6 Hy Lạp, Hungary, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển 186 7 Australia, CH Czech, Malta, Ba Lan 185 8 Croatia, Estonia, Slovakia, Slovenia, UAE, Anh 184 9 Canada 183 10 Latvia, Liechtenstein 182

Việt Nam không phải quốc gia duy nhất tại châu Á tụt hạng lần này. Nhật Bản và Malaysia cùng giảm một bậc, lần lượt ở vị trí thứ 3 và 12, thay vì vị trí á quân và 11 như quý III.

Singapore vẫn tiếp tục giữ vị trí quán quân của năm 2025 với quyền miễn thị thực tại 193 điểm, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, việc trở thành công dân Singapore không hề dễ dàng, theo đánh giá từ các chuyên gia CNN. Người nộp đơn cần có ít nhất hai năm thường trú, đáp ứng yêu cầu về "đóng góp kinh tế", các tiêu chí khác về định cư lâu dài, với nam giới còn phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Hộ chiếu Việt Nam mẫu mới. Ảnh: Nick M

Hàn Quốc tăng một hạng, đứng thứ hai cùng Nhật Bản, với khả năng nhập cảnh không visa tại 190 điểm đến. Nhóm xếp thứ ba gồm các nước châu Âu như Đức, Pháp, Ireland, Italy, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Phần Lan (189 điểm đến).

Anh Minh (Theo CNN, HPI)