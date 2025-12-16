HLV Tuấn Kiệt: 'Bóng chuyền nữ Việt Nam cần trách mình trước'

Thái LanHLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội kết liễu Thái Lan nhưng bỏ lỡ ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, tối 15/12.

Tại nhà thi đấu Huamak, Việt Nam gây nhiều bất ngờ cho Thái Lan - đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, và đưa trận đấu vào set 5. Tại đây, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có lúc dẫn 10-5, rồi ba lần chạm tay vào match-point nhưng đều không thể dứt điểm trận đấu. Cuối cùng, đội để thua 23-25 và một lần nữa lỡ hẹn HC vàng SEA Games.

"Chúng tôi cần trách bản thân trước, vì có cơ hội kết thúc trận đấu nhưng không làm được", HLV Tuấn Kiệt nói sau trận. "Tình huống thua điểm cuối cùng hơi nghiệt ngã cho những gì đội đã phấn đấu".

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (áo trắng) trong trận Việt Nam thua Thái Lan 2-3 ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, tại nhà thi đấu Huamark ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Ở điểm số cuối cùng, Pimpichaya giao bóng, các cầu thủ Việt Nam phán đoán bóng ngoài nên không đỡ, nhưng trọng tài xác định bóng vẫn trong sân. Ban huấn luyện cũng bất lực vì đã hết quyền khiếu nại (challenge).

Đánh giá riêng về tình huống này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng bóng đã ra ngoài sân. Trên sân, HLV Tuấn Kiệt ăn mừng, nhưng giật mình bất ngờ khi thấy các trọng tài chỉ cờ trong sân. Ông quay lại trọng tài dây rồi giơ ngón tay cái cùng nụ cười. "Tôi nói với trọng tài rằng đây là đất Thái Lan, nên tôi phải chịu", ông Kiệt cho hay.

Sau khi thua ở set 2 và 3, Việt Nam tạo bước ngoặt ở hiệp 4, với việc tung VĐV sinh năm 2005 Lê Như Anh vào sân. Theo ông Tuấn Kiệt, đây là bài học được rút ra sau nhiều lần gặp Thái Lan.

"Nếu vào giai đoạn quan trọng mà chỉ đánh chủ công ngoài biên thì gần như rơi vào bẫy của Thái Lan", HLV sinh năm 1976 phân tích. "Như Anh trẻ, có sức bật tốt và hợp với chuyền hai. Em ấy thay đổi hoàn toàn cục diện ở hiệp 4 giúp đội có tinh thần tốt và chiến thắng".

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng động viên các cầu thủ gạt bỏ áp lực phải thắng, mà cần chơi đúng khả năng. Nhờ đó, sau hai hiệp bị cuốn theo Thái Lan, tinh thần các cô gái Việt Nam thoải mái hơn, giúp phá vỡ hàng chắn đối thủ.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy (số 3) và Lê Như Anh (số 10) khóc sau khi thua Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Ông Kiệt cũng khẳng định không có gì để chê trách các VĐV ở trận này. Ông khen chuyền hai Võ Thị Kim Thoa - người gặp chấn thương trước giải - thi đấu trận đấu hay nhất từ trước đến nay. HLV trưởng cũng không trách Trần Thị Thanh Thúy - đội trưởng mắc sai lầm ở cuối trận. "Đến Ronaldo còn sút trượt phạt đền ở lúc quan trọng. Tôi nghĩ cần thông cảm với VĐV, nhất là Thanh Thúy", ông cho hay.

Trước trận này, Việt Nam và Thái Lan đã hai lần gặp nhau ở giải Đông Nam Á - SEA V-League. Mỗi đội có một chiến thắng 3-2 trên sân nhà. Đến SEA Games, dù vắng chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, Việt Nam vẫn chơi một trận để đời trước người Thái tại SEA Games.

"Tôi nghĩ nên để dành cho người hâm mộ đánh giá về việc bóng chuyền nữ Việt Nam đã tiệm cận Thái Lan hay chưa", ông Kiệt cho hay. "Tôi hy vọng mọi người luôn đồng hành với đội dù chiến thắng hay không, vì các cầu thủ đã thi đấu hơn 100% khả năng".

Hiếu Lương