HLV Thái Lan: 'Phải thắng Việt Nam để vươn tầm châu lục'

Thái LanHLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul muốn đòi nợ thất bại gần nhất trước Việt Nam, bằng cách thắng trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

"Mục tiêu của chúng tôi là HC vàng", ông Thawatchai nói trong họp báo sáng 17/12. "Việt Nam mạnh, có chất lượng. Nhưng chúng tôi đã trải qua ba trận đấu với nhiều thử thách, đủ khả năng đánh bại các đối thủ lớn. Ở lần gặp gần nhất, chúng tôi từng thua Việt Nam, nhưng để giành HC vàng, chúng tôi buộc phải thắng ở trận đấu ngày mai".

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở cấp U22, U23 có kết quả hòa 1-1, tại vòng bảng SEA Games 32 ở Campuchia. Còn cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trong một trận chung kết là ở SEA Games 31, khi Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Hành trình của Thái Lan lần lượt thắng Timor Leste 6-1, Singapore 3-0 ở bảng A và Malaysia 1-0 tại bán kết. Trong khi đó, Việt Nam đứng nhất bảng B sau khi thắng Lào 2-1 và Malaysia 2-0, trước khi đánh bại Philippines 2-0.

HLV Thawatchai dự họp báo tại SEA Games 33. Ảnh: Changsuek

HLV Thawatchai cho biết hai đội từng nhiều lần gặp nhau ở các trận chung kết năm 2003, 2005 và 2022, với nhiều cầu thủ chất lượng ở cả hai phía. "Trước đây chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi. Hiện tại, đội hình của Thái Lan vẫn sở hữu những nhân tố đặc biệt, và Việt Nam cũng vậy", ông nói.

Theo HLV 51 tuổi, một số cầu thủ Thái Lan từng đối đầu Việt Nam trước đây vẫn còn góp mặt và luôn sẵn sàng chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Ông đánh giá Việt Nam đang phát triển rất tốt, có sự đầu tư bài bản từ các đội trẻ lên tuyển quốc gia. "Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc rất nguy hiểm, nên chúng tôi cần kiểm soát cậu ấy, đồng thời phải hóa giải tốt lối chơi tập thể và tổ chức của Việt Nam", Thawatchai nói thêm.

HLV Thái Lan cho biết đội đã hồi phục tốt và sẵn sàng trở lại. Họ có lực lượng mạnh, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết giữa các cầu thủ. Trong giai đoạn tập huấn, đoàn quân Thawatchai đã thi đấu với nhiều đối thủ hàng đầu châu Á. "Lần này gặp Việt Nam là thử thách lớn, nhưng mục tiêu của chúng tôi là trở thành đội mạnh của châu lục. Để làm được điều đó, chúng tôi phải vượt qua Việt Nam và giành HC vàng", ông nhận định.

Đây là lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở kỳ 2019 tại Philippines và 2022 trên sân nhà, Việt Nam lần lượt thắng Indonesia 3-0 và Thái Lan 1-0. Trong khi đó, lần gần nhất Thái Lan giành HC vàng là SEA Games 2017, với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Malaysia.

Việt Nam và Thái Lan có năm lần gặp nhau tại chung kết SEA Games. Thái Lan thắng bốn trận năm 1995 (4-0), 1999 (2-0), 2003 (2-1, hiệp phụ), 2005 (3-0). Trong khi đó, Việt Nam thắng 1-0 năm 2022 nhờ cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng vào cuối trận.

