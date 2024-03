HLV Thái Lan chưa hài lòng dù hòa Hàn Quốc

Hàn QuốcHLV Masatada Ishii cho rằng Thái Lan có thể làm tốt hơn sau trận hòa Hàn Quốc 1-1, ở lượt trận thứ ba vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á.

HLV Nhật Bản giúp đội đứng thứ 101 FIFA có điểm trước đối thủ đứng thứ 22. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của Thái Lan trước Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Vì vậy, ông nhận được những tràng pháo tay khi bước vào phòng họp báo sân Seoul World Cup sau trận đấu tối 21/3.

Masatada Ishii cảm ơn các học trò đã làm việc chăm chỉ và hạnh phúc khi giành một điểm trước đối thủ mạnh. "Tất nhiên, tôi không hài lòng 100%", HLV trưởng Thái Lan nói. "Sẽ tốt hơn nếu đội mắc ít lỗi hơn, nhưng các cầu thủ vẫn xứng đáng được khen ngợi".

HLV Masatada Ishii trước trận Thái Lan hòa Hàn Quốc 1-1. Ảnh: FAT

Thái Lan thủng lưới trước từ phút 42, nhưng gỡ hòa ở phút 61 nhờ tiền đạo vào thay người Suphanat Mueanta. Đại diện Đông Nam Á chỉ kiểm soát bóng 21%, sút sáu cú so với 25 của chủ nhà. Nhưng nhờ phòng ngự kỷ luật trong khi các chân sút Hàn Quốc thiếu sắc bén, họ đã làm nên trận hòa lịch sử.

HLV Ishii cho biết Thái Lan gây áp lực tầm cao ở đầu trận, nhưng đội đang áp dụng chiến thuật linh hoạt để thích ứng với nhiều thời điểm. "Các cầu thủ chơi với năng lượng dồi dào và đáp ứng tốt nhiều chiến thuật", nhà cầm quân 57 tuổi cho hay. "Hàn Quốc cũng chưa ổn định khi thay HLV trưởng".

Do Trung Quốc hòa Singapore 2-2, trận hòa Hàn Quốc giúp Thái Lan tiếp tục đứng nhì bảng C với bốn điểm, bằng Trung Quốc nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -2). Vì vậy, Thái Lan đang nắm lợi thế trong cuộc đua với Trung Quốc giành vé vào vòng loại ba World Cup 2026.

Trong khi đó, Hàn Quốc lần thứ hai liên tiếp phải chia điểm với một đại diện Đông Nam Á, sau khi hòa Malaysia 3-3 ở vòng bảng Asian Cup 2023. HLV tạm quyền Hwang Sun-hong nuối tiếc vì không thắng vì bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ông cũng thừa nhận bản thân có ít thời gian tổ chức lối chơi cho đội sau khi lên thay Jurgen Klinsmann.

"Điều thất vọng là tổng thể lối chơi chưa ổn định", Hwang cho biết. "Tôi nghĩ các cầu thủ chưa thoát sức ỳ, nên hơi vội vàng".

Dù không thắng, HLV trưởng Hàn Quốc khẳng định các cầu thủ đã thể hiện tinh thần đoàn kết 100%, sau mâu thuẫn nội bộ từ vụ xô xát giữa Son Heung-min và Lee Kang-in. Vì vậy, ông vẫn tin tưởng Hàn Quốc sẽ vượt qua Thái Lan ở trận tái đấu trên sân đối phương vào ngày 26/3.

Hiếu Lương