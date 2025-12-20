HLV Polking: 'Việt Nam hạ Thái Lan nhờ tinh thần chứ không phải chiến thuật'

Cựu HLV tuyển Thái Lan, hiện dẫn dắt CLB CAHN, Alexandre Polking khen tài đồng nghiệp Kim Sang-sik, nhưng đặc biệt đề cao yếu tố tâm lý khi Việt Nam đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Phút 37, tức sáu phút sau khi Seksan Ratree nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan trong trận chung kết tối 18/12, HLV Kim đưa Nguyễn Thái Sơn vào thay Nguyễn Thái Quốc Cường. Kể từ đó, Việt Nam lấy lại thế trận và ghi ba bàn để thắng ngược 3-2, giành HC vàng.

HLV Polking chỉ đạo các cầu thủ Thái Lan trong trận thua Việt Nam 0-1 ở chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, thành phố Hà Nội tối 22/5/2022. Ảnh: Lâm Thoả

Trao đổi với VnExpress, HLV Polking cho rằng không chỉ quyết định đưa Thái Sơn vào sân, các quyền thay người khác đều được ông Kim sử dụng hợp lý và chính xác. "Rõ ràng những quyết định thay người của Kim đều đúng", HLV CLB Công An Hà Nội nói thêm. "Điều đó đã giúp cậu ấy chiến thắng".

HLV Polking cũng 49 tuổi như ông Kim. Nhà cầm quân người Brazil gốc Đức từng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) hai lần liên tiếp, năm 2020 và 2022. Ông cũng dẫn đội U23 giành HC bạc SEA Games 31, khi thua Việt Nam 0-1 trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình. Với CAHN, ông đã giúp CLB đoạt Cup Quốc gia và Siêu cup Quốc gia 2025.

Việt Nam 3-2 Thái Lan Diễn biến chính trận đấu.

Sau khi Thái Sơn giúp Việt Nam lấy lại thế trận, HLV Kim đưa tiền đạo Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn vào thay Lê Viktor và Khuất Văn Khang đầu hiệp hai. Thái Sơn chọc khe cho Nguyễn Đình Bắc thoát xuống vượt qua thủ môn và đem về phạt đền. Văn Thuận đá phạt góc dẫn tới bàn phản lưới nhà của hậu vệ Waris Choolthong. Cũng chính tiền đạo 19 tuổi sút hiểm khiến bóng bật ra, để Thanh Nhàn đệm cận thành ấn định thắng lợi 3-2 cho Việt Nam.

HLV Kim còn ba lần thay cầu thủ, khi Nguyễn Quốc Việt, Võ Anh Quân và Nguyễn Ngọc Mỹ lần lượt vào thay Thanh Nhàn, Phạm Minh Phúc và Đình Bắc đã chấn thương hoặc xuống sức trong hiệp phụ. Các quyết định của ông Kim đều được coi là hợp lý.

Tuy nhiên, ông Polking không cho rằng đó là yếu tố quan trọng nhất cho chiến thắng này. "Không phải hệ thống chiến thuật, mà tinh thần thi đấu đã giúp Việt Nam thắng trận này", HLV Polking nói thêm. "Sau bàn thắng của Đình Bắc ở phút 49, Việt Nam đã chơi bốc lửa hơn hẳn. Trận đấu thật tuyệt vời. Màn lội ngược dòng của Việt Nam thật khó tin. Toàn đội đã thể hiện được tinh thần đồng đội".

HLV Kim Sang-sik vỗ tay cùng khán giả, sau trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Chiều 18/12, ông Polking dẫn dắt CAHN thắng chủ nhà HAGL 3-1 ở trận đấu bù vòng bốn. Ngay sau trận đấu, ông và toàn CLB cùng nhau ngồi xem trận chung kết SEA Games. CAHN góp ba cầu thủ cho đội U22, là Đình Bắc, Minh Phúc và trung vệ Phạm Lý Đức. Ba cầu thủ này đá chính cả bốn trận tại giải.

Ông Polking ấn tượng hơn cả với Đình Bắc, với ba bàn và hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công. "Đình Bắc là tương lai của bóng đá Việt Nam", ông nói thêm. "Cậu ấy đã sẵn sàng trở thành ngôi sao hàng đầu mới của Việt Nam".

Đình Bắc đã ghi hai bàn đều ở các giải chính thức, trong 13 trận khoác áo đội tuyển. Nhưng trong năm nay, anh mới chơi hai trận trên tuyển, chưa ghi bàn nào. Khi nhận xét về tiền đạo này, HLV Kim nói rằng anh chơi tốt, nhưng chưa thể hiện được hết khả năng tại SEA Games 33 vì vấn đề thể lực.

