HLV Philippines muốn đá sòng phẳng với Việt Nam ở bán kết SEA Games 33

Thái LanHLV Garrath McPherson khẳng định các cầu thủ trẻ Philippines sẽ thể hiện bản thân trước đối thủ mạnh như Việt Nam ở bán kết SEA Games 33.

* Việt Nam - Philippines: 15h30 thứ Hai 15/12, trên VnExpress.

Philippines là hiện tượng ở giải năm nay, khi giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng C, sau khi hạ Myanmar 2-0 và đương kim vô địch Indonesia 1-0. Đây là lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng SEA Games kể từ năm 1991.

"Thành quả này không phải ngẫu nhiên hay may mắn", HLV Garrath McPherson nói ở họp báo trước trận tại sân Rajamangala chiều 14/12. "Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời ở vòng bảng và đang rất hào hứng hướng tới bán kết".

HLV McPherson tham dự họp báo tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan vào chiều 14/12, trước khi gặp Việt Nam ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Hiếu Lương

Philippines đá trận cuối vòng bảng vào ngày 8/12, vì vậy có nhiều hơn Việt Nam ba ngày nghỉ. HLV McPherson cũng đã chuẩn bị nhiều kịch bản, trong đó có đá luân lưu. Trận thua 1-2 ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia cũng cho ông cái nhìn rõ nét hơn về sức mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, Philippines sẽ không phòng ngự tiêu cực mà giữ nguyên cách chơi.

Nhà cầm quân Australia cho biết đang triển khai hệ thống thi đấu mà ông tin là hiệu quả. Họ có thể kiểm soát bóng ngay trước sức ép, phòng ngự chủ động thay vì phá bóng đi xa. Ông coi đây là cơ hội cho các cầu thủ U22 thể hiện khả năng trong hành trình xây dựng sự nghiệp.

"Chúng tôi không thay đổi lối chơi. Điều quan trọng là để cầu thủ được thể hiện cách chơi trước các cầu thủ Việt Nam rất tài năng", HLV McPherson cho hay. "Chúng tôi biết các điểm mạnh của đối thủ và sẽ tìm cách gây bất lợi cho họ".

Tiền vệ Sandro Reyes dự họp báo trước trận gặp Việt Nam ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Hiếu Lương

HLV sinh năm 1983 cho rằng không nên để các tiền vệ và hậu vệ Việt Nam thoải mái cầm bóng, đánh giá đối thủ cũng rất mạnh về thể chất. Theo ông, để chống cự lại, Philippines cũng cần thể hiện điều tương tự.

Sau đó, McPherson chuyển lời cho đội trưởng Sandro Reyes để đưa ra thêm đánh giá về Việt Nam. Tiền vệ được mệnh danh là "Iniesta Philippines" nói: "Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng Philippines cũng tiến bộ nhiều hai năm qua. Chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ, không sợ hãi và cố gắng để vào chung kết".

Reyes mới 21 tuổi, nhưng đã chơi ở ba kỳ ASEAN Cup. Tiền vệ cao 1,76 m từng ăn tập tại lò La Masia cho đến 12 tuổi, trước khi bị thanh lý hợp đồng. Anh đang chơi cho CLB Gutersloh tại hạng tư Đức. Reyes đóng vao trò quan trọng trong lối chơi của Philippines tại SEA Games, nhờ kỹ thuật và khả năng thoát pressing tốt.

Hiếu Lương