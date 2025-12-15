HLV Philippines: ‘Bàn thua ở phút 89 trước Việt Nam thật tàn nhẫn’

Thái LanHLV Garrath McPherson tiếc nuối khi Philippines để thua ở những phút cuối trước Việt Nam ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33, chiều 15/12.

Trên sân Rajamangala, Philippines chơi kiên cường để cầm hòa Việt Nam, và suýt đưa trận đấu đến hiệp phụ. Nhưng đến phút 89, Nguyễn Đình Bắc tạt bóng từ cánh trái để cầu thủ mới vào sân thay người Lê Văn Thuận đánh đầu tung lưới Philippines. Ba phút sau, vẫn từ biên trái, Nguyễn Thanh Nhàn đá phạt đập đất vào góc xa ấn định tỷ số 2-0.

"Bàn thua ở phút 89 thật tàn nhẫn, nhưng nó cũng rất đẹp. Tôi không biết có thủ môn nào cản phá được pha ấy", HLV Garrath McPherson nói ở họp báo sau trận. "Trước khi có bàn, đây là cuộc chiến căng thẳng giữa hai đội xứng đáng tranh HC vàng SEA Games 33".

HLV Philippines Garrath McPherson tham dự họp báo sau trận thua Việt Nam 0-2 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Nhà cầm quân Australia cho rằng các cầu thủ có thể làm tốt hơn bằng việc ngăn Việt Nam đưa bóng vào vòng cấm. Sau khi thủng lưới, Philippines buộc phải đẩy cao đội hình dẫn đến lộ ra nhiều khoảng trống sau lưng. Từ một pha phản công, Việt Nam kiếm về quả đá phạt sát vòng cấm ở cánh trái.

"Mặt sân hôm nay có chỗ hơi mềm, có chỗ lõm và lỗ hổng", ông McPherson cho hay. "Bóng dường như đã nảy vào một vị trí như vậy, dẫn đến bàn thua thứ hai. Thật không may cho thủ môn Guimaraes".

Tuy nhiên, HLV trưởng Philippines thừa nhận chiến thắng này phản ánh chiều sâu đội hình của Việt Nam. Họ thay người nhưng chất lượng không đổi, và đó là điều Philippines không có được.

Sau trận thua 1-2 ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, HLV McPherson nhìn nhận Việt Nam tổ chức tốt, thích chơi với nhiều cầu thủ xung quanh bóng, thích tạo khoảng trống ở hai bên cánh bằng những đường chuyền chéo sân hoặc chuyền dài. Việt Nam cũng rất nguy hiểm khi tạt bóng cánh vào vòng cấm.

"Chúng tôi có cơ hội đưa bóng đến sát vòng cấm Việt Nam nhưng không thể tận dụng", McPherson cho biết. "Thật không may khi thua một đội mạnh, nhưng vẫn là bước tiến lớn của bóng đá Philippines so với trước đây".

Nhiều cầu thủ Philippines đã đổ gục sau trận vì thất vọng. HLV McPherson coi đó là điều dễ hiểu sau khi đã cống hiến hết sức lực và tinh thần cho trận đấu. Ai cũng muốn mang HC vàng về nhà, nhưng chỉ có một đội hiện thực hóa mục tiêu. "Ngày mai, cầu thủ sẽ thức dậy, phục hồi, xem lại trận đấu và xem đối thủ tiếp theo ở trận tranh HC đồng. Ít nhất chúng tôi cũng cần về nước với một tấm huy chương".

Philippines sẽ gặp đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa chủ nhà Thái Lan và Malaysia. Trận tranh HC đồng diễn ra lúc 15h30 ngày 18/12, còn chung kết là 20h.

Hiếu Lương