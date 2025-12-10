HLV Malaysia: 'Quan trọng nhất là không được thua Việt Nam'

Thái LanHLV Mohd Nafuzi Zain tỏ ra nước đôi khi nói về kế hoạch của Malaysia trong trận cuối bảng B gặp Việt Nam, môn bóng đá nam SEA Games 33.

*Việt Nam - Malaysia: 16h thứ Năm 11/12, trên VnExpress.

"Tất nhiên chúng tôi muốn thắng để vào bán kết với tư cách nhất bảng", HLV Nafuzi nói tại khách sạn của đội tuyển ở Bangkok, ngày 9/12. "Nhưng quan trọng nhất, Malaysia không được phép thua Việt Nam".

Chỉ cần hòa Việt Nam, Malaysia đảm bảo đứng nhất bảng B do lợi thế về hiệu số, và sẽ gặp Philippines ở bán kết. Tuy nhiên, một thất bại sẽ khiến đoàn quân Nafuzi có nguy cơ bị loại.

HLV Mohd Nafuzi Zain trong phỏng vấn ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/12/2025. Ảnh: Bernama

Trong khi đó, Việt Nam cần thắng Malaysia để chiếm đỉnh bảng B cùng vé vào thắng bán kết. Một kết quả hòa cũng đủ giúp thầy trò Kim Sang-sik đi tiếp, nhưng khi đó khả năng cao phải sớm gặp chủ nhà Thái Lan.

Kết quả trận Việt Nam - Malaysia cũng rất được Indonesia quan tâm. Bởi nếu hai đội này hòa nhau, đương kim vô địch sẽ phải dừng bước ngay vòng bảng. Ở bảng C, Indonesia thua Philippines trong trận ra quân và hiện tại chỉ có thể cạnh tranh vị trí nhì xuất sắc.

Cục diện ba bảng bóng đá nam SEA Games 33.

Sau trận thắng Lào 4-1, Malaysia mất hai trụ cột. Tiền đạo Muhammad Haqimi Azim Rosli trở về quê lo hậu sự cho bố dượng vừa qua đời. Trong khi đó, tiền vệ Ahmad Haziq Kutty Abba bị chấn thương háng và gần như chắc chắn nghỉ đến hết giải.

HLV Nafuzi cho biết sẽ xem xét khả năng Haqimi quay trở lại, bởi ông rất cần anh thi đấu với Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của tiền vệ 22 tuổi.

Đổi lại, Malaysia nhận tin tích cực khi tiền đạo Alif Izwan (CLB Selangor) được bổ sung cho đội tuyển. Izwan có tên trong danh sách dự SEA Games 33, nhưng ban đầu Selangor chỉ muốn nhả anh cho đội tuyển U22 sau trận gặp Lion City Sailors ở vòng bảng AFC Champions League Two tối nay. Nhưng nhiều khả năng LĐBĐ Malaysia đã thương lượng để tiền đạo 21 tuổi lên tuyển sớm hơn.

Cầu thủ Malaysia mừng bàn thắng trong trận gặp Lào ở lượt hai bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan ngày 6/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Hậu vệ Aiman Yusuf cũng kịp bình phục chấn thương để trở lại thi đấu tại SEA Games. Dù vậy, Malaysia vẫn chưa đủ 23 cầu thủ theo danh sách đăng ký, buộc ban huấn luyện phải xoay xở trong giai đoạn then chốt.

Theo HLV Nafuzi, toàn đội chấp nhận khó khăn nhân sự và tiếp tục duy trì sự tập trung tối đa khi chạm trán Việt Nam. Ông đánh giá thầy trò Kim là một tập thể mạnh, đồng đều và luôn biết cách gây sức ép. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và sẽ chơi theo cách của mình", HLV 46 tuổi nói thêm.

Malaysia có ba điểm, bằng Việt Nam, nhưng dẫn đầu bảng B nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở bảng này, Lào đã chơi đủ hai trận, không giành điểm nào và phải sớm về nước.

Hoàng An (theo Sinar Harian)