HLV Malaysia: 'Một số cầu thủ đang mệt mỏi'

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng nếu đảm bảo thể lực, đội hình hiện tại của Malaysia đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu tại AFF Cup 2020.

"Đó sẽ là thách thức lớn với chúng tôi", HLV Tan Cheng Hoe nói trên trang Sinarharian hôm 1/12. "Tôi hy vọng không khí ở các buổi tập cũng như các trận đấu sẽ giúp cầu thủ cải thiện phong độ, thể lực cũng như sự tự tin. Các cầu thủ vẫn đang trong quá trình hồi phục thể lực, một số vẫn đang trong trạng thái mệt mỏi. Điều quan trọng nhất, chúng tôi cần tự tin. Nếu cải thiện, đội hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu cao nhất".

HLV Tan Cheng Hoe lo ngại vấn đề thể lực của Malaysia. Ảnh: The Vibes.

Hôm 30/11 Malaysia mới có thể tập trung gần như đầy đủ các cầu thủ trong danh sách 28 tuyển thủ dự AFF Cup 2020, do phải đợi nhiều tuyển thủ thi đấu xong trận chung kết Malaysia Cup hôm 30/11. Chín trong 28 cầu thủ Malaysia đến từ hai đội dự trận đấu đó, Johor Darul Tazim và Kuala Lumpur City FC.

Hai trụ cột của Kuala Lumpur City FC là Kenny Pallraj và Akram Mahinam thậm chí không thể lên tuyển do dính chấn thương, trong khi cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh chưa thể lên tập trung vì lý do cá nhân. Tiền đạo nhập tịch Darren Lok cũng không chắc góp mặt tại giải, do chưa bình phục chấn thương cơ bụng. Một cầu thủ nhập tịch khác là trung vệ Dion Cools thì lỡ ba trận đầu vòng bảng, do bận thi đấu cho Midtjylland và đến 13/12 mới trở về từ Đan Mạch.

Bất chấp những khó khăn về chấn thương và thể lực của các tuyển thủ, ngôi sao chạy cánh Safawi Rasid vẫn tự tin về cơ hội của đội nhà. "Không phải lúc nào đội tuyển cũng được đánh giá cao nhất", anh nói. "Có những lúc chúng tôi bị đánh giá thấp hơn một chút, như bây giờ chẳng hạn. Nhưng toàn đội vẫn còn nguyên khát khao chơi bóng và muốn thể hiện thật tốt tại giải".

Malaysia là á quân ở kỳ giải AFF Cup gần nhất. Tại giải đấu diễn ra tại Singapore ít ngày tới, thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ đá trận đầu bảng B với tuyển Campuchia vào ngày 6/12, rồi gặp Lào (9/12), Việt Nam (12/12) và Indonesia (19/12).

Vy Anh (theo Sinarharian)