HLV Malaysia bị tố ép VĐV giả chấn thương, loại khỏi SEA Games

Vụ kiện cáo với FIFA ở môn bóng đá chưa ngã ngũ, thể thao Malaysia lại chịu điều tiếng khi một HLV điền kinh bị tố cáo ép VĐV giả chấn thương rồi loại khỏi danh sách SEA Games 33.

Đơn tố cáo, kèm bằng chứng là loạt tin nhắn WhatsApp, được gia đình Danish Irfan Tamrin gửi lên Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA). Theo phía bị hại, hành động của vị HLV này không chỉ tước đi cơ hội xứng đáng dành cho chân chạy 18 tuổi ở đội tiếp sức 4x100m, mà còn phơi bày lỗ hổng lớn trong cơ chế tuyển chọn VĐV của Malaysia.

Danish cùng đội tiếp sức 4x100m Malaysia sau khi giành HC vàng (trái) và ăn mừng cùng lá cờ sau khi đoạt HC vàng nội dung 200m tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á. Ảnh: Noor Haslinda

Danish vừa trở về từ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN School Games) tại Brunei với thành tích nổi bật là giành HC bạc 100m, hai HC vàng 200m và 4x100m. Thông số 10 giây 61 ở cự ly 100m đưa anh vào nhóm bốn VĐV chạy nhanh nhất Malaysia mùa này, đủ điều kiện vào đội tuyển tiếp sức dự SEA Games 33.

Nhưng hôm 19/11, Danish không có tên trong danh sách dự SEA Games do MA công bố. Suất chạy tiếp sức thuộc về đàn anh Khairul Hafiz Jantan - người có thông số mùa giải kém hơn.

Một tuần sau, khi Danish vẫn còn ở Brunei, HLV của anh đã gửi tin nhắn WhatsApp chỉ dẫn cách viết thư xin rút lui vì "đau lưng". Tin nhắn cho thấy HLV gần như đọc từng dòng, từ tiêu đề đến lý do rút lui. Danish tỏ ra lúng túng, hỏi: "Viết gì vậy, thầy?" nhưng rồi vẫn làm theo vì sợ bị phạt.

Mẹ của Danish, Noor kể: "Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Không có chấn thương nào cả. Nhưng nó buộc phải viết đúng những gì HLV yêu cầu".

Ảnh chụp màn hình tin nhắn WhatsApp thể hiện HLV chỉ dẫn Danish Irfan viết thư rút lui với lý do giả chấn thương. Ảnh: Free Malaysia Today

Ngày 1/12, Danish được kiểm tra toàn diện tại Viện Thể thao Quốc gia (ISN). Báo cáo kết luận anh đủ điều kiện thi đấu, trái ngược hoàn toàn với lý do chấn thương trong thư.

Gia đình lập tức mang bằng chứng đến MA. Tuy nhiên, lúc này thời hạn kháng cáo lên Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) đã qua. Dù vậy, ngày 3/12, Danish vẫn nộp đơn kháng cáo, đính kèm báo cáo ISN và khẳng định thư rút lui được viết dưới sự chỉ đạo của HLV. OCM sau đó tiếp tục bác đơn vì quá hạn.

Chuỗi sự kiện này khiến gia đình đặt câu hỏi: Danish bị yêu cầu rút lui trước cả khi khám y tế, HLV bị cáo buộc yêu cầu anh giả đau tại ISN và khi ISN xác nhận anh hoàn toàn khỏe mạnh, cửa kháng cáo đã đóng.

Ngày 6/12, cha mẹ Danish gặp Tổng thư ký MA Nurhayati Karim, và nhận được cam kết rằng tổ chức này sẽ điều tra minh bạch và kỹ lưỡng.

Tối cùng ngày, gia đình nhận được thông tin rằng HLV đã nói: "Có thể sau chuyện này, Danish sẽ bị cấm thi đấu ở MA". Điều này khiến cha của anh Hashim lập tức gửi "Thư Quan ngại" ngày 8/12, yêu cầu MA xác minh liệu có cuộc trao đổi như vậy hay không, đồng thời đề nghị liên đoàn đưa ra bảo đảm bằng văn bản rằng Danish sẽ không bị trù dập.

Gia đình VĐV Malaysia viết: "Nếu thông tin trên đúng sự thật, nó đe dọa trực tiếp đến tương lai một VĐV trẻ đang cố gắng xây dựng sự nghiệp". Gia đình cũng cảnh báo sẽ không ngần ngại sử dụng biện pháp pháp lý nếu không nhận được câu trả lời công bằng và minh bạch".

Cha mẹ của Danish Irfan, bà Noor Haslinda Mohd Zin và ông Tamrin Hashim, chia sẻ về việc con trai bị loại gây tranh cãi khỏi danh sách SEA Games 33. Ảnh: Malaysia Athletics

Theo Free Malaysia Today, vụ việc vượt ra ngoài câu chuyện một VĐV bị loại khỏi đội hình. Nó làm nổi bật vấn đề lâu nay nhiều người trong giới điền kinh Malaysia phàn nàn: quyền lực của HLV trong hệ thống tuyển chọn quá lớn, trong khi cơ chế giám sát lại yếu.

Các tin nhắn WhatsApp - nếu được xác thực - cho thấy HLV trực tiếp hướng dẫn VĐV viết thông tin sai sự thật. Báo cáo của ISN phủ nhận lý do rút lui càng củng cố nghi vấn Danish bị ép buộc.

Một quan chức thể thao nhận định đây là "điều chưa từng có tiền lệ, là sự đổ vỡ niềm tin trong công tác quản lý VĐV". Dù MA khẳng định không dung thứ hành vi thiếu chuyên nghiệp, liên đoàn vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về loạt tin nhắn hay cáo buộc đe dọa VĐV.

Danish không tự nguyện từ bỏ cơ hội SEA Games. Anh làm theo lời HLV vì sợ bị trừng phạt. Gia đình cho biết anh hiện rất hoang mang, mất tinh thần và lo lắng cho tương lai thi đấu. "Con tôi đã cố gắng hết sức và đạt kết quả. Nhưng đây là điều nó phải trải qua. Không VĐV nào đáng bị như vậy", mẹ anh Noor nói.

Còn cha anh Hashim nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn MA bảo vệ con trai mình, chứ không phải để nó bị trừng phạt vì nói ra sự thật".

Gia đình đang chờ kết luận của MA. Quyết định của liên đoàn không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Danish, mà còn đặt câu hỏi liệu hệ thống thể thao nước này có đủ khả năng bảo vệ những VĐV trẻ khỏi lạm quyền hay không.

Hồng Duy (theo Free Malaysia Today)