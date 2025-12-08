HLV Mai Đức Chung: 'Trọng tài không công bằng, cầu thủ sai chiến thuật'

Thái LanHLV tuyển nữ Việt Nam nhận trách nhiệm về trận thua Philippines 0-1 ở lượt hai bảng B SEA Games 33, nhưng cho rằng trọng tài điều khiển trận đấu không tốt.

"Chúng tôi thua một cách đáng tiếc. Một kết quả hòa sẽ xứng đáng hơn", ông Chung chia sẻ sau trận đấu trên sân Chonburi tối 8/12. "Tuy nhiên, một vài tình huống trọng tài bắt không công bằng. Ví dụ như tình huống tạt bóng trúng tay cầu thủ Philippines trong vòng cấm, nhưng bị bỏ qua. Tôi không muốn đổ lỗi cho trọng tài, khi đội nhà thất bại, tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm".

HLV Mai Đức Chung phản ứng khi trọng tài không cho Việt Nam phạt đền ở phút 90+2, sau khi Nguyễn Thị Thanh Nhã tạt bóng trúng tay cầu thủ Philippines trong vòng cấm. Ảnh: Đức Đồng

Trận này, Việt Nam chơi khá chủ động, tạo nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần tận dụng thành công. Đội ĐKVĐ sau đó phải trả giá đắt. Đúng phút 90+4, từ quả đá phạt giữa sân, thủ môn Davies chuyền vào vòng cấm để đội trưởng Moriah chuyền ngang cho Alexandrea đánh đầu cận thành. Thủ môn Kim Thanh đổ người đẩy ra, đúng đà Ramirez Mary Louise băng vào và bắt vô-lê một chạm thành bàn.

Theo HLV Mai Đức Chung, đối thủ thực ra không có mảng miếng phối hợp nào đáng kể mà chỉ biết tận dụng bóng bổng. Ông cho rằng một phần nguyên nhân thất bại là các cầu thủ đã không tuân thủ chiến thuật. "Trước trận, tôi đã họp chiến thuật, căn dặn không được chơi bóng bổng, chỉ đá sệt, phối hợp nhỏ và tam giác. Nhưng vào sân, các bạn chơi sai chiến thuật, có tình huống thuận lợi là tạt bóng bổng nên không hiệu quả".

0-1

Nói thêm về chiến thuật, ông Chung cho biết đã bố trí hàng thủ ba trung vệ nhằm chặn mọi đường bóng bổng của Philippines, vốn có ưu thế về thể hình và thể lực, nhắm đến khung thành của Kim Thanh. Theo ông, những cầu thủ được lựa chọn đã chơi tốt, nhưng một số vị trí thay thế chơi ổn. "Hàng tiền đạo hoặc một số vị trí khác chơi chưa tốt cho lắm", ông Chung nhấn mạnh.

Hiện, Việt Nam cùng được ba điểm như Philippines và Myanmar. Ở lượt cuối, đội tuyển phải quyết đấu Myanmar - vốn rất đáng gờm và đã đánh bại Philippines 2-1 ở lượt đầu. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng ta có lợi thế hiệu số bàn thắng, nhưng buộc phải thắng Myanmar".

Đức Đồng