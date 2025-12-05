HLV Mai Đức Chung: 'Trận thắng Malaysia đạt ba mục tiêu'

Thái LanHLV Mai Đức Chung ví trận Việt Nam đại thắng Malaysia 7-0 ở SEA Games 33 như mũi tên trúng nhiều mục tiêu.

*Ghi bàn: Hải Yến 4' & 26', Bích Thùy 23', Hải Linh 32',Thái Thị Thảo 49', 59' & 78'.

Tái ngộ lần đầu kể từ trận thắng 3-0 ở SEA Games 32, Việt Nam hoàn toàn áp đảo, gần như không cho Malaysia cơ hội đe dọa khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng. Trong hiệp một, Hải Yến lập cú đúp cùng các bàn của Bích Thùy, Hải Linh giúp ĐKVĐ dẫn trước 4-0. Sang hiệp hai, dù rút mũi nhọn Hải Yến, Việt Nam vẫn tạo nhiều cơ hội, trong đó tiền vệ Thái Thị Thảo lập hat-trick.

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Malaysia 7-0 trên sân Chonburi, Thái Lan tối 5/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Dù lường trước những khó khăn vì đối thủ tiến bộ, nhưng sau trận, HLV Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với khởi đầu suôn sẻ này. "Trận mở đầu giải bao giờ cũng khó khăn nhưng tôi rất vui vì các cầu thủ đã vượt qua được áp lực tâm lý, chơi một trận hay để giành chiến thắng này", ông nói sau trận. "Chúng tôi đã đạt được ba mục tiêu từ chiến thắng này, đó là ghi nhiều bàn, không có cầu thủ chấn thương và không bị thẻ phạt".

Bên cạnh các cầu thủ giàu kinh nghiệm, HLV Chung cũng tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ vào sân như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa và Ngọc Minh Chuyên. "Tôi sắp xếp đội hình xen kẽ giữa già và trẻ để mong muốn cầu thủ trẻ tiến bộ. Nhìn chung, các cầu thủ đã đáp ứng nhu cầu", ông cho hay.

Trong khi đó, HLV Joel Cornelli của Malaysia thừa nhận, bàn thua sớm ở phút 4 khiến đội bóng của ông vỡ trận trước sức mạnh vượt trội của Việt Nam. "Chúng tôi đã cố gắng khởi đầu trận đấu tốt nhất có thể. Nhưng Việt Nam có chất lượng quá khác biệt. Các học trò của tôi đã cố gắng chơi bóng, tìm cách triển khai các ý tưởng nhưng quả thật khoảng cách giữa hai đội là quá lớn", ông nói.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng trên sân Chonburi, Thái Lan tối 5/12. Ảnh: Đức Đồng

HLV người Brazil cho biết ông ấn tượng với tiền vệ Bích Thùy, người nâng tỷ số lên 2-0. "Hôm nay tôi thấy rất nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam. Họ có tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ. Trong đó tôi ấn tượng nhất là Bích Thùy. Họ đã cho thấy chất lượng chơi bóng. Đội tuyển Malaysia sẽ cố gắng tổ chức lại lối chơi để có thể khép lại SEA Games 33 với kết quả tốt nhất".

Ở trận còn lại, Myanmar thắng Philippines 1-0. Kết thúc lượt đầu tiên, Việt Nam dẫn đầu, tiếp theo là Myanmar. Ngày 8/12, thầy trò ông Chung gặp Philippines.

Đức Đồng