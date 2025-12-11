HLV Mai Đức Chung: 'Hứa giành HC vàng nên chỉ có một con đường'

Thái LanHLV Mai Đức Chung khen ngợi các cầu thủ Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để đứng đầu bảng B và vào bán kết SEA Games 33, chiều 11/12.

Trước lượt cuối, Việt Nam đứng nhì với 3 điểm và kém Myanmar 3 điểm. Đội buộc phải thắng mới đi tiếp, do ở trận còn lại Philippines được dự báo sẽ thắng đậm Malaysia.

Thực tế, Philippines hạ Malaysia 6-0. Còn ở sân Chonburi, Việt Nam bất ngờ ghi hai bàn trong 15 phút đầu, nhờ công Ngân Thị Vạn Sự và Nguyễn Thị Bích Thùy để đánh bại Myanmar.

HLV Mai Đức Chung dự họp báo sau trận Việt Nam thắng Myanmar 2-0 ở lượt cuối bảng B bóng đá nữ SEA Games 33, trên sân Chonburi ở Thái Lan ngày 11/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

"Trước khi dự SEA Games 33, chúng tôi làm lễ xuất quân đã hứa sẽ mang HC vàng trở về", HLV Mai Đức Chung nói ở họp báo sau trận đấu trên sân Chonburi. "Hôm nay, chúng tôi chỉ còn một đường thắng và các cầu thủ đã biết vượt qua thách thức lớn".

Myanmar trận này nhận được sự cổ vũ lớn khi khán giả kéo đến rất đông để cổ vũ. Tuy nhiên, ông Chung khẳng định điều này không gây áp lực mà tạo động lực để cầu thủ Việt nam cố gắng.

Bên cạnh đó, ông cho rằng những thay đổi chiến thuật cũng đem về quả ngọt cho tuyển nữ Việt Nam. "Chúng tôi đẩy Vạn Sự lên cao với mục đích tấn công và ghi bàn. Sau đó, Huỳnh Như vào để giữ chắc khu trung tuyến", ông cho biết. "Mọi sự thay đổi hôm nay đều đúng. Cặp trung vệ Lê Thị Diễm My và Hoàng Thị Loan trông thì mới, nhưng thực tế đã chơi cùng nhau lâu nên làm đúng chiến thuật".

Ngân Thị Vạn Sự chỉ cao 1,52 m nhưng có pha bay người đè lên đối phương để đánh đầu đập đất mở tỷ số. Trong khi đó, Bích Thùy tiếp tục chớp thời cơ để đánh đầu bồi thành bàn. HLV Mai Đức Chung dành lời khen ngợi cả hai, đặc biệt là Vạn Sự với sự nhanh nhạy và chọn điểm rơi tốt.

Chiến thắng và đầu bảng B giúp Việt Nam tiến vào bán kết gặp Indonesia, đối thủ được xem là yếu nhất trong bốn đội còn lại. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan phải chạm trán Philippines.

Hai trận đấu diễn ra vào chiều 14/12 tại Chonburi.

Đức Đồng - Hiếu Lương