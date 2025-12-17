HLV Kim: 'U22 Việt Nam sẽ vô địch tại Rajamangala như ĐTQG hồi tháng 1'

Thái LanTrước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik tin tưởng U22 Việt Nam sẽ thắng chủ nhà Thái Lan để giành HC vàng, như cách các đàn anh ở ĐTQG từng làm khi vô địch ASEAN Cup hồi tháng 1.

Việt Nam đứng nhất bảng B sau khi thắng Lào 2-1 và Malaysia 2-0. Đến bán kết, đội tiếp tục đánh bại Philippines 2-0. Trong khi đó, hành trình của Thái Lan lần lượt thắng Timor Leste 6-1, Singapore 3-0 và Malaysia 1-0.

"Tấm vé vào chung kết là thành quả tổng hòa từ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cùng nỗ lực, hy sinh của các cầu thủ trong đội. Tục ngữ Việt Nam có câu 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'. Và vì toàn đội đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong một thời gian dài, tôi hy vọng vào một kết quả tốt trong trận chung kết với Thái Lan ngày mai", ông Kim mở lời trong cuộc họp báo tại sân Rajamangala, Bangkok sáng 17/12.

HLV Kim Sang-sik dự họp báo sáng 17/12 trước trận chung kết SEA Games 33 ngày mai. Ảnh: Hiếu Lương

Nhà cầm quân Hàn Quốc dự báo trận chung kết sẽ khó khăn, vì Thái Lan, qua những trận đã đấu, cho thấy tính tổ chức cao, sở hữu nhiều cầu thủ giàu thể lực, tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo. Ông Kim cũng đánh giá cao Yotsakorn Burapha - tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn, và chứng tỏ khả năng dứt điểm đa dạng, cả từ bóng sống lẫn đá phạt.

"Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể chơi một trận tốt. Lý Đức và các hậu vệ khác của tôi cần phải rất cẩn trọng trong phòng ngự", HLV Kim nói thêm, và quay sang học trò Lý Đức đang ngồi cạnh để nhắc nhở.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games là lần thứ hai trong năm nay ông Kim dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam tranh ngôi vô địch với Thái Lan trên sân Rajamangala . Hôm 5/1/2025, cũng trên chính sân này, nhà cầm quân Hàn Quốc cùng tuyển Việt Nam hạ chủ nhà 3-2 ở lượt về chung kết và thắng 5-3 chung cuộc để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Ông xem đó là một điềm lành, một nguồn khích lệ cho các học trò lứa U22 ngày mai.

"Hồi tháng 1, đội tuyển quốc gia đã nâng cup trên sân vận động này. Nên tôi hy vọng ngày mai, các cầu thủ U22 cũng được hưởng niềm vui tương tự, để bóng đá Việt Nam khép lại một năm 2025 thật tốt đẹp", HLV Kim nhấn mạnh.

Đây là lần thứ ba trong 4 kỳ gần nhất Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở kỳ 2019 tại Philippines và 2022 trên sân nhà, Việt Nam lần lượt thắng Indonesia 3-0 và Thái Lan 1-0. Trong khi đó, lần gần nhất Thái Lan giành HC vàng là SEA Games 2017, với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Malaysia.

Việt Nam và Thái Lan từng 5 lần gặp nhau tại chung kết SEA Games. Thái Lan thắng 4 trận, vào các năm 1995 (4-0), 1999 (2-0), 2003 (2-1, hiệp phụ), 2005 (3-0). Trong khi đó, Việt Nam thắng 1-0 năm 2022 nhờ cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng vào cuối trận.

Hiếu Lương