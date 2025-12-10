HLV Kim: 'Trận thua Malaysia 0-4 cũng khiến U22 Việt Nam tổn thương'

Thái LanTrước lượt cuối bảng B SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik nhận thấy các học trò đang nung nấu ý định phục hận cho ĐTQG ở trận thua Malaysia tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6.

* Việt Nam – Malaysia: 16h thứ Năm 11/12, trên VnExpress.

Hồi tháng 6, Việt Nam thua thảm trên sân của Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur). Đây là thất bại đậm nhất lịch sử của Việt Nam trước Malaysia. Trong danh sách thi đấu hôm đó có thủ môn Trần Trung Kiên và tiền vệ Khuất Văn Khang, những người đang dự SEA Games 33.

Thất bại ấy cũng được xem là một trong những trận đấu gây tổn thương nhất với bóng đá Việt Nam. Vì vậy, bản thân HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ chưa nguôi ngoai, thậm chí coi đó là động lực cho trận quyết đấu ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 33.

HLV U22 Việt Nam HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn trước buổi tập tại sân bóng thuộc Đại học RBAC ở Bangkok, Thái Lan ngày 10/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

"Tôi thấy các cầu thủ trẻ vẫn nhắc đến trận thua Malaysia 0-4 của các đàn anh ở đội tuyển quốc gia", HLV Kim Sang-sik nói trước buổi tập tại sân bóng thuộc trường Đại học RBAC ở Bangkok chiều 10/12. "Họ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên cố gắng chuẩn bị tốt nhất".

Sau hai lượt đầu, Việt Nam có cùng ba điểm như Malaysia, nhưng đứng nhì bảng B vì kém hiệu số bàn thắng thua (+1 so với +3). Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần hòa là đi tiếp, với tư cách đội nhì thành tích tốt nhất. Nhưng để chiếm được ngôi đầu, họ phải thắng.

"Tôi thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đấu ngày mai không chỉ ở vòng bảng, mà là một trận đấu loại trực tiếp", HLV Kim cho hay. "Chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc".

Ông cho biết toàn đội đã xem trực tiếp Malaysia hạ Lào 4-1, sau đó có những buổi mổ băng để phân tích. HLV Kim đánh giá đối thủ có thể lực và sức mạnh tốt, nhưng tin tưởng Việt Nam đang chuẩn bị tốt mọi thứ để đảm bảo cho chiến thắng.

Trong lịch sử bóng đá nam SEA Games, Việt Nam từng thua Malaysia 1-2 ở vòng bảng kỳ giải 1991, cũng là lần đầu tiên tham dự. Sau đó, đội tuyển thắng 2-0 ở vòng bảng 1995, thua 0-1 vòng bảng 1997.

Từ SEA Games 2001, bóng đá nam sử dụng cầu thủ U23 thay thế ĐTQG. Việt Nam thua Malaysia 0-2 ở vòng bảng 2001, 0-1 ở chung kết 2009 và 1-2 vòng bảng 2013, nhưng thắng 2-1 bán kết 2005, 3-1 vòng bảng 2007, thắng 3-1 vòng bảng 2009, 5-1 vòng bảng 2015, 1-0 ở hiệp phụ bán kết 2021 và 2-1 ở vòng bảng 2023.

Sau trận ra quân thắng Lào vất vả, HLV Kim hiểu rằng người hâm mộ chưa hài lòng. Ông cho rằng những trận đầu tiên không bao giờ dễ dàng, nhưng sau đó đội bóng của ông thường chơi tốt lên. "Chiến thắng trước Lào giúp các cầu thủ tự tin hơn", HLV người Hàn Quốc - người đã giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025 - cho hay.

