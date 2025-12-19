HLV Kim: 'Tôi không muốn Việt Nam kết thúc trận đấu trong hối hận'

Thái LanSau trận thắng ngược Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết ông rất tự hào khi các cầu thủ Việt Nam không từ bỏ dù bị dẫn hai bàn.

HLV Kim cho biết điều khiến ông hài lòng nhất là thái độ và sự kiên định của cầu thủ. "Tôi rất vui khi lần đầu giành HC vàng SEA Games. Tất cả nhờ vào sự cố gắng và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù chúng tôi bị dẫn trước 2-0", ông nói. "Cảm ơn các cầu thủ đã tạo nên chiến tích này".

Cầu thủ Việt Nam tung hứng HLV Kim Sang-sik sau trận thắng Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trên sân Rajamangala tối 18/12, Việt Nam bị dẫn hai bàn chỉ sau hơn 30 phút. Tuy nhiên, đoàn quân Kim gỡ hòa trong hiệp hai và ghi bàn quyết định ở hiệp phụ để giành HC vàng SEA Games 33.

Theo HLV người Hàn Quốc, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, ban huấn luyện không trách mắng cầu thủ mà tập trung vào việc giữ sự bình tĩnh và niềm tin. "Tôi chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với các cầu thủ rằng chúng ta vẫn còn cơ hội và không được bỏ cuộc. Chúng ta phải đi đến cùng và không được để trận đấu này kết thúc trong sự hối hận", ông chia sẻ.

HLV 49 tuổi còn nhắc tới trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 cũng trên sân Rajamangala ngày 5/1/2025, khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 (tổng tỷ số 5-3) để vô địch. Ông dẫn lời đã nói với các cầu thủ trong giờ giải lao: "Những người anh lớn của các cậu cũng đã chiến thắng tại đây. Và các cậu cũng có thể làm được điều đó".

Không chỉ có tinh thần, HLV Kim cho biết năng lực của Việt Nam hình thành xuyên suốt quá trình tập luyện. Các cầu thủ luôn tuân thủ giáo án, kể cả trong những buổi tập có cường độ cao. "Trong các buổi tập, dù cường độ rất nặng, các cầu thủ đều không có bất mãn và luôn hoàn thành đúng những yêu cầu của ban huấn luyện. Chính vì vậy mới có được kết quả như hôm nay", ông nói thêm.

Việt Nam 3-2 Thái Lan Diễn biến chính trận đấu.

Trong trận chung kết bóng đá nam tối 18/12, chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhờ bàn thắng của Yotsakorn Burapha ở phút 20 và Seksan Ratree phút 31. HLV Kim thừa nhận các cầu thủ có phần bị áp lực trong hiệp một. Theo ông, bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Rajamangala khiến một số cầu thủ nhập cuộc chưa thực sự tốt, và "có vẻ hơi nặng nề, mất đi chút tự tin". "Nhưng các cầu thủ càng chơi càng tự tin, càng hay. Tôi thực sự tự hào về điều đó", ông nhấn mạnh.

Đánh giá về màn trình diễn của cá nhân, HLV Kim dành nhiều lời cho đội trưởng Nguyễn Đình Bắc với bàn rút ngắn tỷ số từ phạt đền phút 49. Ông nhận xét Đình Bắc đã cố gắng cật lực, nhưng do vừa phải tham gia tấn công, vừa hỗ trợ phòng ngự nên thể lực bị hao mòn và không thể hiện được 100% khả năng. "Dù vậy, suốt giải đấu, Đình Bắc đã đóng góp rất lớn cho thành tích chung", ông nói.

HLV Kim dành lời cảm ơn người hâm mộ. Ông cho biết sự cổ vũ của khán giả trên sân và ở quê nhà là nguồn động lực lớn cho toàn đội. Sự ủng hộ đó giúp các cầu thủ có thêm niềm tin để không bỏ cuộc.

Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở phút 60 từ pha phản lưới nhà của hậu vệ Waris Choolthong. Đến hiệp phụ, tiền đạo dự bị vào sân Nguyễn Thanh Nhàn đá bồi cận thành ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đoàn quân Kim.

Chiến thắng trước Thái Lan giúp HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Dù vậy, ông cho rằng danh hiệu chỉ là bước khởi đầu. Theo ông, các cầu thủ sẽ có thêm sự tự tin để hướng đến những mục tiêu lớn hơn. "Những trải nghiệm ở giải đấu này sẽ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh", ông nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn nữa ở VCK U23 châu Á tháng 1/2026".

Hiếu Lương