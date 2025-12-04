HLV Kim Sang-sik trổ tài cùng U22 Việt Nam

Buổi tập chiều nay vẫn diễn ra trên sân Trường Đại học RBAC, cách địa điểm thi đấu là sân Quốc gia Rajamanga khoảng 7 km và khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG khoảng 9 km.
Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết tinh thần toàn đội khá tốt sau trận ra quân, dù hơi tiếc khi chưa thể ghi được nhiều bàn thắng.
"HLV Kim đã động viên chúng tôi rằng trận đấu đầu tiên lúc nào cũng khó khăn, nên việc giành ba điểm có thể xem là hoàn thành mục tiêu", anh nói.
Các cầu thủ dự bị sau đó được tách ra để tham gia các bài tập chuyên môn. Trong đó HLV Kim tập trung luyện bài tập đá biên và đưa bóng vào vòng cấm để các tiền đạo kết thúc.
HLV 48 tuổi thừa nhận điểm yếu của Việt Nam là khâu dứt điểm dù mỗi trận đấu tạo ra nhiều cơ hội. Do đó, ông và cộng sự luôn tìm cách khắc phục vấn đề này trên sân tập.
Đội sẽ có bảy buổi tập để tiếp tục hoàn thiện đội hình trước khi bước vào trận quyết định gặp Malaysia ngày 11/12 để tranh vé đầu bảng.
Theo quy định năm nay, ba đội đầu bảng và một đội nhì xuất sắc giành vé vào bán kết.
Đức Đồng