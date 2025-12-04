HLV Kim Sang-sik trổ tài cùng U22 Việt Nam

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết tinh thần toàn đội khá tốt sau trận ra quân, dù hơi tiếc khi chưa thể ghi được nhiều bàn thắng.

"HLV Kim đã động viên chúng tôi rằng trận đấu đầu tiên lúc nào cũng khó khăn, nên việc giành ba điểm có thể xem là hoàn thành mục tiêu", anh nói.