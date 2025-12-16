HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục vào chung kết ba giải Đông Nam Á

Thái LanNhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games.

Hồi tháng 1, HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐTQG đăng quang tại ASEAN Cup 2024. Ở chung kết, ông cùng học trò lần lượt thắng Thái Lan 2-1 trên sân nhà và 3-2 sân khách. Sau đó, vào tháng 7, nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp đội U23 đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 để lên ngôi tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Tối 15/12, ở cấp U22, Việt Nam hạ Philippines 2-0 trong trận bán kết SEA Games 33.

HLV Kim nhờ đó trở thành nhà cầm quân đầu tiên góp mặt ở chung kết ba giải bóng đá lớn nhất khu vực, và diễn ra cùng trong một năm. Thành tích này sẽ trở nên hoàn hảo nếu Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HC vàng vào ngày 18/12. Khi đó, nhà cầm quân sinh năm 1976 sẽ đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu là mở đầu và kết thúc năm bằng danh hiệu, và đều diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Bóng đá nam SEA Games lần đầu tổ chức vào năm 1959. U23 Đông Nam Á lần đầu tổ chức năm 2005, nhưng ngắt quãng đến năm 2019 mới tổ chức đều đặn Trong khi đó, ASEAN Cup, tiền thân là Tiger Cup và AFF Cup, tổ chức từ năm 1996.

Trước Kim Sang-sik, HLV Datuk Rajagobal từng giúp Malaysia lên ngôi ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010. Sau đó, Park Hang-seo đăng quang ở AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và 2022. Dù trong nhiệm kỳ, ông Park không dẫn dắt Việt Nam trong hai lần vô địch U23 Đông Nam Á 2022 và 2023, mà lần lượt do HLV Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn.

HLV Kim cũng đứng trước cơ hội cân bằng số danh hiệu chính thức với tiền bối Park ở các hệ đội tuyển Việt Nam, nếu giành HC vàng SEA Games 33. Tuy nhiên, thành tích của HLV Kim mới dừng ở mức Đông Nam Á. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo còn vào chung kết U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 18, tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại ba World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Kể từ khi đến Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim đang giữ thành tích toàn thắng cùng lứa U22, tại giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Đội ghi 18 và thủng lưới 3 bàn sau 10 trận. Các đối thủ bị đánh bại, gồm Lào, Campuchia, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Bangladesh và Yemen.

Còn ở cấp ĐTQG, HLV Kim cùng Việt Nam thắng 13, thua 4 và hòa 2. Đội ghi được 35 và thủng lưới 23 bàn.

Trung Thu