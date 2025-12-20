HLV Kim Sang-sik: 'Có lúc tôi muốn độn thổ ở chung kết SEA Games 33'

Hà NộiHLV Kim Sang-sik thừa nhận đã có lúc tuyệt vọng, trước khi Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trên sân Rajamangala tối 18/12, Việt Nam bị chủ nhà dẫn 0-2 chỉ sau 31 phút. Không chỉ tinh thần ảnh hưởng, đội bóng của ông còn bế tắc trong việc tìm kiếm các giải pháp tấn công. Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với truyền thông Hàn Quốc hôm nay, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đã có lúc tuyệt vọng.

"Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ còn thủng lưới thêm", HLV Kim cho hay. "Lúc ấy, tôi chỉ muốn độn thổ trốn đi".

HLV Kim Sang-sik mừng sau khi cùng Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trong lúc nguy cấp, HLV Kim nhớ lại nguyên tắc đã đặt ra. Đó là: Dù chuyện gì xảy ra, điều quan trọng nhất là ban huấn luyện không được nao núng. "Chiến thuật đã được chuẩn bị, nhưng các cầu thủ mới là người hiện thực hóa trên sân", HLV Kim nói thêm.

Ban huấn luyện sau đó quyết định tung tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn vào thay Nguyễn Thái Quốc Cường. Tuyến giữa Việt Nam trở nên chắc chắn hơn và bước vào giờ nghỉ mà không thua thêm.

Khi vào phòng thay đồ, nhà cầm quân hàn Quốc nhìn thấy các cầu thủ nản chí và thiếu tự tin. Ông phân vân không biết nói gì, trước khi nghĩ ra thứ cần truyền tải. "Tôi bình tĩnh nói '0-2 à? Chúng ta chắc chắn có thể lật ngược tình thế", HLV Kim kể lại. "Hãy tiếp nối tinh thần của những đàn anh đã chiến thắng ở sân đấu này hồi tháng 1".

Sang hiệp hai, HLV Kim tung thêm Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn vào thay Khuất Văn Khang và Lê Viktor. Và Việt Nam sớm có bàn rút ngắn trên chấm phạt đền nhờ công Nguyễn Đình Bắc, rồi gỡ hòa 2-2 sau sai lầm của đối phương ở phút 60. Tinh thần dâng cao giúp Việt Nam áp đảo ngược lại đối thủ và có ít nhất ba cơ hội để kết liễu trong 90 phút, nhưng cột dọc và sự xuất sắc của thủ môn Thái Lan đã cản trở. Tuy nhiên, pha chớp thời cơ đá bồi của Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 96 của hiệp phụ đã đem về tấm HC vàng SEA Games 33.

Trên mạng xã hội, từ "ma thuật" hay cụm từ "ma thuật đen" được dành cho HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng kịch tính. Nhưng ông cho rằng: "Không có phép màu nào ở đây cả. Suy cho cùng, bóng đá là môn thể thao do con người tạo nên. Thành quả thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cầu thủ và mức độ tin tưởng lẫn nhau. Nó cũng không phải do HLV, mà là kết quả của thời gian và nỗ lực cầu thủ tạo nên".

Cầu thủ tung HLV Kim Sang-sik sau khi nhận HC vàng SEA Games33. Ảnh: Đức Đồng

Kim Sang-sik trở thành HLV đầu tiên giành ba danh hiệu cao nhất của bóng đá Đông Nam Á liên tiếp và trong cùng một năm, gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân luôn nghĩ nhiều hơn về hành trình tạo ra thay vì kết quả. Ông đã liên tục trăn trở với các lựa chọn trong thời điểm khó khăn, nhưng các trợ lý và cầu thủ đã hỗ trợ ông vượt qua cuộc đấu tranh ấy.

HLV Kim cũng miêu tả ASEAN Cup đầu năm là giải đấu ông phải vượt qua áp lực về kết quả, U23 Đông Nam Á giữa năm là chuẩn bị cho tương lai. Trong khi đó, SEA Games là sân khấu mà chỉ một trận đấu hay một lựa chọn có thể thay đổi số phận. Nguyên tắc là tin tưởng và chờ đợi các cầu thủ.

HLV người Hàn Quốc còn cho biết ông vinh dự khi để lại dấu ấn ý nghĩa trong lịch sử bóng đá Việt Nam, và tin rằng quá trình đi lên chưa dừng lại. "Thay vì ngủ quên trên chiến thắng, tôi có trách nhiệm phải đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn nữa cho các cầu thủ. Tôi hy vọng chức vô địch này không phải là kết thúc mà là khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân cùng các cầu thủ để đưa bóng đá Việt Nam cạnh tranh hơn ở đấu trường châu Á", ông nói.

Đội U23 sẽ hội quân trở lại vào ngày 23/12, trước khi sang Qatar tập huấn, để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi khai mạc từ ngày 5/1.

Hiếu Lương tổng hợp