HLV Kim Sang-sik chấm điểm trên 100 cho cầu thủ Việt Nam

Thái LanHLV Kim Sang-sik đang trả lời truyền thông sau khi Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết SEA Games 33.

* Tiếp tục cập nhật

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo ở bán kết SEA Games 33, tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

"Chúng tôi rất vui khi đánh bại Philippines và giành vé vào chung kết. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu tới cuối cùng, không bỏ cuộc", HLV Kim mở đầu cuộc họp báo trên sân Rajamangala, rồi gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ cùng lời cảm ơn dành cho các CĐV đã tới sân cũng như cổ vũ qua truyền hình.

Ông sau đó nói thêm: "Cả hai đội đều đã nỗ lực hết mình, nhưng chúng tôi may mắn hơn. Tôi muốn gửi tới Philippines những lời động viên và những tràng pháo tay".

Trước hiện tượng Philippines - đội gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ Indonesia để lần đầu vào bán kết kể từ năm 1991, Việt Nam trải qua một trận đấu không dễ dàng. Hiệp một diễn ra cân bằng, khi hai đội nhập cuộc thận trọng và gần như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của nhau. Sang hiệp hai, Philippines có lúc đẩy cao đội hình tấn công, khiến hàng thủ Việt Nam chống đỡ vất vả.

Tuy nhiên, những điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Kim Sang-sik đã phát huy hiệu quả ở những phút cuối trận. Hai trong số những cầu thủ được ông tung vào sân đều lập công. Phút 85, Văn Thuận bật cao đánh đầu vào góc gần từ đường chuyền vào như đặt của đồng đội bên cánh trái. Chỉ bốn phút sau, Thanh Nhàn ấn định chiến thắng bằng quả đá phạt chếch từ bên cánh trái.

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển đã thể hiện bản lĩnh vững vàng và tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt trong những thời khắc quyết định. "Với thang điểm 100, tôi muốn dành cho các cầu thủ trọn vẹn 100 điểm, thậm chí 120 điểm về cả sự chuẩn bị thể chất - tinh thần hay ý chí chiến đấu của họ trong trận đấu này", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết, diễn ra ngày 18/12, sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia. HLV Kim nói: "Dù đối thủ của trận chung kết có là ai, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình để có thể nâng cúp vô địch".

Hiếu Lương