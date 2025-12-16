HLV bóng chuyền nữ Thái Lan: 'Chúng tôi có tâm lý tốt hơn Việt Nam'

Thái LanHLV Kiattipong Radchatagriengkai khẳng định tâm lý là bí quyết giúp chủ nhà vượt qua những thời khắc sinh tử để thắng Việt Nam ở chung kết SEA Games 33.

Sau trận đấu kịch tính tối 15/12, HLV Kiattipong dành nhiều lời khen cho các học trò cũng như sự tiến bộ rõ rệt của tuyển Việt Nam. Ông thừa nhận Thái Lan đã phải chơi với 100% khả năng mới có thể vượt qua Việt Nam. "Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn", ông nói. "Mọi thứ chúng tôi có được đều đến từ quá trình tập luyện, nỗ lực và sự cống hiến của cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Trận đấu này rất có giá trị và ý nghĩa với chúng tôi".

HLV Kiattipong (trái) cùng các cầu thủ khoe HC vàng sau trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tại nhà thi đấu Huamark, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 15/12/2025. Ảnh: DailyNews

Trận đấu hôm qua là lần đầu trong lịch sử chung kết bóng chuyền nữ phải giải quyết ở hiệp năm, nơi hai đội rượt đuổi từng điểm và bỏ phí nhiều match-point trước khi Thái Lan thắng 25-23.

HLV Thái Lan chỉ ra bốn yếu tố quyết định chiến thắng của chủ nhà, gồm thể lực, tâm lý, kỹ thuật và chiến thuật. Trong đó, ông nhấn mạnh yếu tố tinh thần là điểm vượt trội của đội chủ nhà. "Trận đấu tiêu hao rất nhiều thể lực, nên các VĐV cần nền tảng thể chất tốt. Nhưng quan trọng hơn là tâm lý. Khi bị dẫn điểm, việc giữ được sự ổn định tinh thần không hề dễ. Nếu quá hưng phấn hoặc quá căng thẳng, các cầu thủ sẽ không thể chơi đúng khả năng", ông Kiattipong nói thêm.

Diễn biến chính trận Việt Nam - Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ Diễn biến chính trận đấu.

HLV 59 tuổi cho rằng về kỹ thuật và chiến thuật, hai đội gần như ngang nhau trong hiệp quyết định. Chính vì vậy, chiến thắng của Thái Lan đến từ "yếu tố tâm lý tốt hơn và khả năng đứng vững khi trận đấu bị đẩy tới giới hạn cuối cùng".

HLV chủ nhà còn nhận xét bóng chuyền nữ khu vực đang thay đổi nhanh chóng, khi trong hai đến ba năm gần đây đã có ba đến bốn đội tuyển tiến bộ rõ rệt, trong đó Việt Nam là ví dụ tiêu biểu. Chính điều này tạo thêm động lực để Thái Lan không được phép dừng lại.

"Trận chung kết này là một bài học quan trọng. Chúng tôi sẽ không dừng ở đây", ông nói. "Đội cần tiếp tục phát triển, bởi năm tới lịch đấu rất dày với ba giải lớn gồm Nations League, giải vô địch châu Á và Asiad".

Một cú đập bóng của Kiều Trinh trong trận chung kết với Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Ở góc nhìn của cầu thủ, đội trưởng Chatchu-on Moksri thừa nhận trận chung kết đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Cô đánh giá Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Thái Lan và gây ra rất nhiều khó khăn suốt trận đấu.

"Chúng tôi tập luyện tốt, nhưng khi vào trận vẫn có những sai sót. Toàn đội cũng không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn hôm nay, nhưng điều quan trọng là không ai bỏ cuộc", Chatchu-on nói.

Riêng ở set năm, đội trưởng tuyển Thái Lan tiết lộ niềm tin là yếu tố then chốt. "Suốt hiệp năm, chúng tôi luôn nghĩ rằng mình không thể thua. Và kết quả thì mọi người đã thấy", cô nhấn mạnh.

Thái Lan đã giành HC vàng bóng chuyền nữ SEA Games 15 kỳ liên tiếp, trong đó có 12 trận thắng Việt Nam ở chung kết. Ở trận đấu tối 15/12, Việt Nam thua sát nút 25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25, nhận HC bạc.

Hoàng An