Hình dáng tòa tháp hình 'áo dài' cao thứ 2 Việt Nam sắp khởi công

Đà NẵngTòa tháp 69 tầng, cao 408 m, khi hoàn thiện chỉ cao sau toà Landmark 81 (461 m), tạo điểm nhấn kiến trúc cho miền Trung.

Siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown), phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, sẽ khởi công sáng 19/8. Dự án tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và quy mô 76,92 ha, điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng cao 408 m.

Theo những hình ảnh đầu tiên được công bố, thiết kế tòa tháp biểu tượng cao 69 tầng lấy cảm hứng từ triết lý ngũ hành và thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt. Phần đỉnh tháp là không gian triển lãm, được tạo hình như một ngọn lửa vươn cao, với khoảng trống vòng cung để đón ánh mặt trời, tạo nên những tia sáng rực rỡ tựa như ngọn hải đăng soi đường.

Thiết kế tòa tháp 69 tầng với thân tháp gợi hình ảnh áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh SUN

Không chỉ gây ấn tượng về kiến trúc, công trình còn được định hình như một quần thể "all in one", tích hợp đầy đủ các tiện ích đẳng cấp như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát và khu hội nghị – sự kiện, đáp ứng từ nhu cầu lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.

Với chiều cao 408 m, tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown khi hoàn thành sẽ là công trình cao thứ hai Việt Nam, sau Landmark 81 (461 m, TP HCM), vượt qua các tòa biểu tượng ở Hà Nội như Keangnam 72 tầng (350 m) và Lotte Center 65 tầng (272 m). Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Đà Nẵng và miền Trung.

Phối cảnh siêu dự án Da Nang Downtown. Ảnh: SUN

Siêu dự án Da Nang Downtown sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa hai cây cầu biểu tượng Trần Thị Lý và Tiên Sơn. Da Nang Downtown được ví như "trung tâm của trung tâm". Đây cũng là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là "sân khấu pháo hoa" tương lai.

Với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, siêu tổ hợp Da Nang Downtown gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn... biến nơi đây trở thành một thành phố "thu nhỏ" giữa lòng thành phố sông Hàn.

Thiết kế tòa tháp 69 tầng và khu vực dự án nhìn từ sông Hàn. Ảnh: SUN

Khu công viên văn hóa - giải trí được quy hoạch với nhà hát hơn 9.000 m², 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng Opera và phòng đa năng), cùng bảo tàng, trung tâm triển lãm. Tại đây, Sun Group dự kiến tổ chức các show nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp quốc tế, bắn pháo hoa, thắp sáng không gian kinh tế đêm bên sông Hàn...

Đây là một trong số 250 dự án trên cả nước được khởi công ngày 19/8, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Đông