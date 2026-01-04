Hình ảnh ông Maduro bị còng tay, bịt mắt trên tàu chiến Mỹ

Tổng thống Trump đăng hình ảnh ông Maduro bị còng tay, bịt mắt trên tàu đổ bộ USS Iwo Jima của Mỹ đang trên đường đến New York.

"Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/1, nhắc đến tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima đang tham gia chiến dịch chống ma túy ở vùng biển Caribe.

Tổng thống Trump đăng kèm bức ảnh cho thấy Tổng thống Venezuela Maduro mặc đồ thể thao màu xám, bị bịt mắt và chụp tai nghe chống ồn cỡ lớn. Ông Maduro bị còng, tay phải cầm một chai nước, đứng cạnh là một người mặc trang phục của Cơ quan Chống Ma túy Mỹ (DEA).

Hiện không rõ bà Cilia Flores, vợ ông Maduro, có ở bên cạnh hay không.

Hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 3/1. Ảnh: TruthSocial/realDonaldTrump

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện thành công chiến dịch tập kích Caracas và bắt Tổng thống Maduro cùng bà Flores. Hai vợ chồng Tổng thống Maduro sau đó được đưa lên tàu USS Iwo Jima. Tàu chiến này đang di chuyển đến New York, nơi vợ chồng ông Maduro bị Mỹ truy tố.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho biết Tổng thống Maduro và vợ đang nghỉ tại nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas vào rạng sáng 3/1 thì lực lượng Mỹ đột kích vào đây. Ông Fernandez mô tả hành động của Washington là "bắt cóc".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói ông Maduro và bà Flores đã bị truy tố ở New York với nhiều cáo buộc và sớm phải ra trước tòa án Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng dài 25 trang nhằm vào vợ chồng lãnh đạo Venezuela.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)