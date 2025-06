Hình ảnh người Sài Gòn - Chợ Lớn đi tàu, xe kéo hơn 100 năm trước

Di chuyển bằng tàu ghè trên kênh cũng là phương tiện phổ biến đầu thế kỷ 20. Kênh Tàu Hủ được đào vào năm 1819, do Phó Tổng trấn Gia Định Huỳnh Công Lý chỉ huy, bắt đầu từ cầu Thị Thông đến sông Mã Trường. Vua Gia Long đặt tên đoạn kênh ấy là An Thông hà (sông An Thông). Về sau, người Pháp cho vét lại hai lần vào năm 1887 và 1897.