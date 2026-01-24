Hình ảnh ấn tượng trong 5 ngày Đại hội Đảng XIV

Đại hội Đảng XIV diễn ra trong 5 ngày từ 19 đến 23/1, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIV, sáng 19/1.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới. Tổng Bí thư Tô Lâm được Trung ương khóa XIV bầu tái đắc cử chức danh Tổng Bí thư khóa XIV.