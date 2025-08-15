Hình ảnh 30 năm đi 'tìm hình đất nước' của Nguyễn Ái Quốc

Ngày 15/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được bố cục thành 5 phần kể chuyện từ những năm thanh niên Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước đến Tổng khởi nghĩa, chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và giai đoạn đổi mới hội nhập quốc tế, từ năm 1911 đến nay.

Riêng tư liệu Nguyễn Ái Quốc - Người đi tìm đường cứu nước tái hiện 30 năm bôn ba từ ngày thanh niên Nguyễn Ái Quốc rời quê hương đến ngày trở về Cao Bằng (1911-1941).