'Hiệp ước Biển cả sẽ mở ra những cơ hội chưa từng có cho Việt Nam'

Hiệp ước Biển cả là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp cận tri thức, dữ liệu và công nghệ tiên tiến, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Hiệp định thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là "Hiệp ước Biển cả", bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay.

"Hiệp định có hiệu lực mở ra những cơ hội và không gian hợp tác to lớn, chưa từng có cho Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học biển và phát triển

bền vững kinh tế biển", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong bài phỏng vấn được Bộ Ngoại giao công bố cùng ngày.

Hiệp ước Biển cả cũng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp cận tri thức, dữ liệu và công nghệ tiên tiến, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học biển, quản lý và bảo vệ môi trường biển.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: BNG

"Đây là cơ hội quan trọng để các nhà khoa học Việt Nam tham gia thực chất vào hoạt động nghiên cứu, tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ nguồn gene biển ở biển quốc tế và đáy biển sâu, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế biển hiện đại, dựa trên khoa học và đổi mới sáng tạo", ông Vũ cho hay.

Việt Nam đã ký Hiệp ước Biển cả ngay từ ngày đầu, hoàn thành thủ tục phê duyệt và nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt ngày 9/6/2025.

"Trở thành một trong những quốc gia thành viên ngay từ sớm đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm của Việt Nam đối với bảo vệ biển và đại dương, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói.

Hiệp ước Biển cả hiện có 145 quốc gia ký kết và 81 nước thành viên. Đây là khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học biển tại các khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia, không gian chiếm khoảng 61% diện tích đại dương trên thế giới và 43% bề mặt Trái Đất.

Văn kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu khẳng định áp dụng nguyên tắc "di sản chung của nhân loại" đối với tài nguyên đa dạng sinh học tại khu vực ngoài vùng tài phán quốc gia. Hiệp định tạo ra cơ chế chia sẻ công bằng lợi ích giữa các quốc gia, tạo điều kiện để các nước đang phát triển tham gia thực chất hơn vào hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển.

"Hiệp ước Biển cả được thông qua và có hiệu lực không chỉ thể hiện nguyện vọng, quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong tăng cường quản lý và bảo vệ đại dương, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của các cơ chế đa phương trong thúc đẩy hợp tác để giải quyết những vấn đề toàn cầu trên cơ sở luật pháp quốc tế, củng cố trật tự pháp lý trên biển với nền tảng là UNCLOS", ông Vũ nói.

Với tư cách thành viên, Việt Nam sẽ tham gia sâu vào cơ chế liên quan tới 4 trụ cột của Hiệp ước Biển cả, gồm tiếp cận và chia sẻ công bằng lợi ích từ nguồn gene biển; thiết lập và quản lý các khu bảo tồn biển; đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động ở vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia và xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ biển.

Là nước đang phát triển, Việt Nam cũng sẽ phản ánh tiếng nói và lợi ích chính đáng của các quốc gia có năng lực hạn chế, cũng như những nước chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu, bảo đảm phù hợp với UNCLOS.

Hồng Hạnh