Hiện trạng các lô đất vùng ven Hà Nội sau hơn một năm đấu giá lập đỉnh

Tại khu đất đấu giá tại khu xứ đồng Lòng Khúc, xã Sơn Đồng (trước sáp nhập thuộc xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) đầu tháng 2/2026, chưa có công trình nhà ở nào được xây dựng. Khu vực này cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía tây.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, hơn 400 nhà đầu tư đã trải qua phiên đấu giá dài đến 18 giờ để mua 19 thửa đất tại khu vực này. Khi đó, mức giá trúng cao nhất là hơn 130 triệu đồng mỗi m2, thấp nhất hơn 91 triệu mỗi m2. Sau đó hơn 2 tháng, phiên đấu giá 20 lô đất tại đây vẫn ghi nhận mức trúng cao nhất hơn 100 triệu mỗi m2.