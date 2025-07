Hệ thống giám sát rừng tự động bằng Drone In The Box

Hạng mục đăng ký: Giải pháp

Drone In The Box của Phenikaa-X là hệ thống giám sát rừng tự động vận hành không cần phi công, được phát triển hoàn toàn tại Việt Nam. Thiết bị bay hybrid (cánh bằng + VTOL) cất/hạ cánh thẳng đứng, bay xa 90 km mỗi lần, tự động tuần tra, thu thập dữ liệu, sạc pin, bảo trì.



Dữ liệu được truyền về server cloud nội địa, phân tích AI và tích hợp GIS. Hệ thống vận hành được ở vùng không có sóng 4G/5G, thích hợp giám sát rừng sâu, giáp biên, vùng nhạy cảm. Toàn bộ phần cứng, phần mềm, mạch điều khiển và trạm mặt đất đều do đội ngũ kỹ sư Phenikaa-X thiết kế, sản xuất, kiểm thử.



Giải pháp đã triển khai thử nghiệm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh.

Điểm mới

- Tự động hóa toàn trình nhờ AI: hệ thống AI điều khiển toàn bộ quy trình từ cất/hạ cánh, lên lịch bay tuần tra, nhận dạng địa hình, phát hiện bất thường và tự quay về sạc pin - tất cả đều vận hành không cần con người tại hiện trường.

- Thiết bị hybrid cánh bằng + VTOL, ứng dụng AI để tự tối ưu quỹ đạo bay, thích ứng địa hình rừng núi, đảm bảo hiệu quả giám sát diện rộng.

- Vận hành thông minh ở khu vực không có hạ tầng viễn thông: AI xử lý tín hiệu định vị, bản đồ và ra quyết định điều hướng ngay trên thiết bị.

- Toàn bộ dữ liệu lưu trữ tại Việt Nam, đảm bảo an toàn & chủ quyền dữ liệu.

- Làm chủ công nghệ lõi phần cứng - phần mềm - thuật toán AI (nhận diện rừng, cảnh báo cháy, phát hiện vi phạm) - tích hợp hạ tầng cloud & API mở cho bên thứ ba phát triển thêm ứng dụng.