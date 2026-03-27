HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu Chủ tịch mới sau 6 tháng khuyết vị trí

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, chấm dứt tình trạng khuyết vị trí kéo dài từ tháng 9/2025.

Sáng 27/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu tán thành.

Chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa bị khuyết từ giữa tháng 9/2025, sau khi Trung ương quyết định cho ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, nghỉ hưu trước tuổi.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới. Ông Lương Tiến Thành được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc, ông Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng Ban Kinh tế ngân sách, ông Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng ban Pháp chế, bà Ngô Thị Hồng Hảo làm Trưởng Ban Văn hóa xã hội. Những người này đều tái đắc cử.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: Lam Sơn

Ông Nguyễn Hồng Phong 47 tuổi, quê Phú Thọ, Tiến sĩ Luật học. Ông Phong trưởng thành từ lực lượng công an nhân dân, từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực an ninh nội địa. Trước năm 2022, ông là Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, tháng 7/2022, được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, hai năm sau ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, tháng 7/2025 được thăng hàm thiếu tướng.

Ngày 17/9/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, ông tiếp tục được bầu giữ chức vụ này. Đầu năm 2026, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại kỳ bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, ông Phong ứng cử tại đơn vị bầu cử số 24, gồm các phường Nghi Sơn, Tạnh Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và các xã Các Sơn, Trường Lâm. Ông trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu hơn 97,7%.

HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 có 85 người. Hai Phó chủ tịch gồm các ông Lê Tiến Lam và Nguyễn Quang Hải.

Lê Hoàng